Le marketing digital est aujourd’hui au cœur des stratégies de communication et de développement des entreprises. Face à cette demande croissante, plusieurs formations en marketing digital ont vu le jour. Mais comment bien choisir sa formation en marketing digital ? Dans cet article, nous vous proposons des conseils pour vous aider à prendre la meilleure décision pour votre avenir professionnel.

Évaluez vos besoins et objectifs professionnels

Pour bien choisir sa formation en marketing digital, il convient d’abord de se poser les bonnes questions sur ses propres besoins et objectifs professionnels. S’agit-il de développer de nouvelles compétences spécifiques ou plutôt de se reconvertir complètement dans ce secteur ? En fonction de vos attentes et aspirations, vous pourrez mieux orienter votre recherche vers la formation la plus adaptée.

Recherchez des formations correspondant à vos critères

Une fois vos besoins et objectifs clairement établis, vous pouvez commencer à rechercher les formations en marketing digital qui y répondent. Pour ce faire, le contenu de la formation ainsi que le type de diplôme ou certification délivré doivent être soigneusement examinés. Cliquez ici pour en savoir plus.

Contenu de la formation

Mettez l’accent sur des formations offrant un programme complet et structuré. Chaque module doit correspondre aux compétences que vous souhaitez acquérir pour pouvoir mettre en place une stratégie marketing efficiente. De plus, certaines formations proposent des modules optionnels permettant d’aborder des thématiques spécifiques selon vos aspirations professionnelles.

Analyse concurrentielle

Stratégie webmarketing

Réseaux sociaux

Emailing

SEO (référencement naturel)

SEA (publicité payante sur les moteurs de recherche)

Analytics et KPI

UX/UI Design

e-commerce

Type de diplôme ou certification

Certaines formations offrent un diplôme reconnu par l’État, tandis que d’autres délivrent des certifications propres à l’établissement. Selon votre projet professionnel, il est essentiel de choisir entre :

Les formations qualifiantes : elles permettent généralement d’acquérir des compétences précises pour exercer un métier particulier.

Les formations diplômantes : elles délivrent un diplôme reconnu par l’État et sont donc souvent plus valorisées sur le marché du travail.

Les formations certifiantes : elles attestent de la maîtrise d’une compétence ou d’un savoir-faire dans un domaine précis, et peuvent être très utiles pour compléter un CV déjà bien rempli.

Il est judicieux de privilégier les formations reconnues par les organismes professionnels du secteur, qui garantissent une meilleure qualité des enseignements et une meilleure insertion sur le marché du travail.

Vérifiez la réputation de l’établissement et des enseignants

Lorsque vous avez repéré des formations correspondant à vos critères, il est primordial de vous renseigner sur la réputation de l’établissement proposant la formation :

Avez-vous entendu parler de cette école ou université ?

Est-elle reconnue par des organismes officiels tels que l’État ou des fédérations professionnelles ?

Quelles sont les modalités pratiques (prix, durée, financements possibles, etc.) ?

Faire une enquête préalable sur les enseignants responsables de la formation peut également s’avérer instructif. Ont-ils une solide expérience professionnelle ? Ont-ils travaillé sur des projets marketing significatifs ? Ces informations permettent de juger si ces derniers sont en mesure de transmettre un savoir-faire pertinent et pratique pour le métier souhaité.

Prêtez attention aux avis d’anciens élèves et aux portes ouvertes

Pour obtenir une vision plus complète des formations en marketing digital qui vous intéressent, il peut être très utile de :

S’informer auprès d’anciens élèves ayant suivi la formation et leur demander leurs impressions sur le contenu, les enseignants, l’accompagnement personnalisé et les débouchés professionnels. Participer à des journées portes ouvertes pour poser directement vos questions aux responsables pédagogiques et constater par vous-même la qualité du programme proposé et l’environnement de travail.