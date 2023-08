Comment choisir le mobilier urbain idéal ?

ART Mini Art MOBILIER URBAIN AVEC ELECTRONIQUE & PARAPLUIE- 1/35 - Décor

Le mobilier urbain constitue un élément essentiel dans la création et la conception d’espaces publics attrayants et fonctionnels pour les usagers. En choisissant le bon mobilier urbain, vous pouvez créer des aires de repos, des aires de jeux et de loisirs, et des lieux de réunion.

Cependant, choisir le bon mobilier urbain pour chaque espace n’est pas une tâche facile, car il est nécessaire de tenir compte de plusieurs facteurs tels que la fonctionnalité de l’espace, le style architectural, le budget et, surtout, les besoins des utilisateurs.

Quelle est l’importance du mobilier urbain ?

Le choix du mobilier urbain adapté à un espace dépendra d’un grand nombre de facteurs qui privilégient à la fois la satisfaction des utilisateurs et l’adaptabilité du mobilier à l’environnement. Tout d’abord, il faut considérer la fonction de l’espace. Cette idée est importante pour comprendre les besoins que les utilisateurs peuvent avoir dans chaque environnement.

Est-ce un espace public pour se détendre, une aire de jeux, une piste cyclable, une station de transport ? Selon la fonction de l’espace, certains éléments de mobilier urbain ou d’autres seront nécessaires. Deuxièmement, dans le but de maintenir un même style, le mobilier urbain doit compléter la conception architecturale de la zone.

Par exemple, dans une zone urbaine historique, vous pouvez choisir des bancs de style classique et des poubelles en fer forgé, tandis que dans une zone plus moderne, vous pouvez choisir des meubles avec des lignes droites et des matériaux contemporains. Le budget est le troisième facteur clé, et il joue un rôle important dans le choix du mobilier urbain.

Il est nécessaire de choisir des pièces durables et de qualité qui n’ont pas besoin d’être fréquemment remplacées, en évitant des coûts supplémentaires à long terme. Ainsi, compléter les terrains de jeux avec des bancs et des zones d’ombre, offrir des poubelles et des fontaines dans les parcs canins ou encore créer des aires de pique-nique dans de grands espaces verts, tout cela permet aux municipalités et aux collectivités de montrer aux citoyens qu’elles ont bien pris en compte tous leurs besoins.

Quels sont les différents types de mobilier urbain ?

Quant aux éléments du mobilier urbain qui peuvent être envisagés dans un projet d’aménagement d’espaces publics, ils peuvent être classés selon différents critères selon leur fonction et leur conception. Certains des plus courants sont :

le mobilier de repos : un endroit où le citoyen peut se reposer lorsque la fatigue se fait sentir, avec des bancs urbains, des chaises et des fauteuils, des tables et d’autres meubles servant de siège dans l’espace public ;

le mobilier de signalisation et de circulation : orientés vers le contrôle du stationnement et de la circulation des véhicules et des piétons. Signalétique comme cartes, bornes et autres éléments ;

le mobilier de loisirs : il offre des espaces de divertissement et de loisirs pour tous les âges, tels que des jeux pour enfants, des tables de ping-pong ou terrains multisports (idéaux pour se mettre au sport et améliorer sa qualité de vie) ;

le mobilier de service et de nettoyage : ces éléments poursuivent l’objectif de garder l’espace public propre et bien rangé, tels que les poubelles, ou les distributeurs de sacs pour les parcs canins entre autres.

Il est aussi possible de trouver des meubles d’aménagement paysager comme les pots, les jardinières, les fontaines et les autres éléments décoratifs. Comme vous allez le voir ci-dessous, le mobilier urbain ne peut pas être choisi au hasard, de nombreux critères doivent être pris en compte comme la résistance pour les bornes et potelets urbains par exemple.

Quels critères prendre en compte pour le choix du mobilier urbain ?

Nous avons déjà présenté certains des facteurs qui conditionnent le choix du mobilier urbain. Ensuite, nous allons approfondir les critères à prendre en compte dans votre choix pour que votre projet de conception urbaine soit une réussite.

Fonctionnalité

Le mobilier urbain doit remplir une fonction spécifique, que ce soit pour se reposer, jouer, garder l’environnement propre, faciliter l’accès, ou toute autre activité. Il est important que le mobilier choisi soit adapté à l’usage prévu et réponde aux besoins des utilisateurs.

Durabilité

Le mobilier urbain doit être résistant et durable, car il sera exposé à des conditions climatiques extrêmes et à une utilisation intensive. Il est important de choisir des matériaux de haute qualité qui résistent à l’exposition au soleil, à la pluie, à la neige et au vandalisme tout en respectant l’environnement.

Sécurité

Le mobilier urbain doit être sûr pour les utilisateurs, en particulier pour les enfants. De cette façon, il faut éviter dans tous les cas les éléments tranchants ou pointus, en veillant à ce que les utilisateurs ne puissent pas courir de risque de blessure.

Accessibilité

Le mobilier urbain doit être accessible à tous les citoyens, quelle que soit leur condition physique. Pour ce faire, il est important que le mobilier choisi soit conforme aux normes d’accessibilité universelle.

Esthétique

Le mobilier urbain doit être esthétique et s’harmoniser avec l’environnement, en particulier dans les zones urbaines historiques ou touristiques. Ainsi, la conception et les matériaux utilisés dans la fabrication du mobilier urbain doivent être cohérents avec le style architectural de la zone.

Entretien

Pour finir, le mobilier urbain doit être facile à entretenir et à nettoyer. Il ne doit pas nécessiter de travaux d’entretien coûteux.