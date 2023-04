Comment TKM vous aide-t-il à rester compétitif sur le marché grâce à la maîtrise de l’information 

Gummea Gummies Vinaigre de Cidre - 60 Gommes - Contrôle de la Glycémie et Aide à Maîtriser le Taux de Sucre - Gummea

Dans un environnement économique en constante évolution, la maîtrise de l’information est un enjeu majeur pour les entreprises souhaitant rester compétitives sur leur marché. La veille stratégique, qui consiste à collecter, analyser et exploiter l’information pertinente, est donc devenue un outil indispensable pour les entreprises.

Parmi les entreprises qui peuvent vous accompagner dans ce processus de maîtrise de l’information, TKM se présente comme l’un des pionniers. Vous pourrez alors opter pour elle pour mieux exploiter les informations du marché pour vos prises de décision. Cet article vous apprend comment ce prestataire de service peut vous aider à rester compétitif sur le marché grâce à la maîtrise de l’information.

Qu’est-ce que TKM ?

Avant de penser à opter pour les services de TKM, il convient de savoir ce qu’est cette entreprise. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’une société experte dans la collecte, l’analyse et la synthèse de l’information. Elle peut aider n’importe quelle entreprise à faire une veille stratégique afin de prendre une longueur d’avance sur la concurrence.

Définie Technology-Knowledge-Metrix, elle a été créée depuis 2004. Elle est donc présente depuis près de deux décennies. De manière plus explicite, elle est la première société en Europe à offrir un service d’études stratégiques basées sur la littérature scientifique et technologique et sur l’économie de l’innovation.

Les services de veille stratégique proposés par TKM

TKM propose une gamme de services de veille stratégique adaptés aux besoins de chaque entreprise. Ces services incluent entre autres :

La veille technologique

La veille technologique permet de surveiller les avancées technologiques et d’anticiper les changements dans l’industrie. Les experts de TKM surveillent les brevets, les publications scientifiques, les conférences et les salons professionnels pour identifier les tendances émergentes et les innovations importantes pour l’entreprise.

Si votre entreprise est au courant de ces tendances et évolutions dans son secteur d’activité, vous pourrez adapter vos stratégies en conséquence.

La veille scientifique

La veille scientifique permet de surveiller les publications scientifiques et les résultats de recherche dans un domaine donné. Pour cela, les experts de TKM surveillent les bases de données scientifiques, les revues spécialisées et les conférences scientifiques. Cela leur permet d’identifier les avancées dans un domaine d’intérêt de l’entreprise cliente.

Cette veille scientifique permet aux clients de TKM de rester à la pointe de la recherche dans leur domaine. Cela pourra permettre par exemple de développer une expertise scientifique différenciante.

La veille économique et concurrentielle

La veille économique et concurrentielle permet de surveiller les tendances du marché, les évolutions réglementaires, les normes en vigueur ainsi que les actions des concurrents. Si vous avez donc ces informations vitales en tant qu’entreprise, vous pourrez comprendre rapidement les enjeux du marché et les opportunités à saisir.

Cela vous permettra ainsi de prendre les bonnes décisions stratégiques, en adaptant par exemple vos offres aux besoins du marché et en vous différenciant de la concurrence.

Les avantages de travailler avec TKM pour votre veille stratégique

Vous pourrez bénéficier de tous les services précédents en travaillant avec n’importe quelle entreprise qui offre ce genre de service. Vous pourrez même décider de vous occuper de cette veille. Cela dit, travailler avec TKM présente un certain nombre d’avantages.

Dans un premier temps, TKM est l’un des leaders du domaine. Elle dispose de ce fait non seulement d’une expertise pointue dans le domaine, mais aussi d’une expérience solide en la matière. Les experts de ce prestataire maîtrisent à merveille les outils et les techniques de collecte, d’analyse et d’exploitation de l’information. Ils sont donc en mesure de proposer des solutions personnalisées et adaptées aux besoins de chaque entreprise.

Ensuite, en optant pour TKM, vous bénéficiez aussi d’une veille régulière et personnalisée, adaptée à votre secteur d’activité et à vos objectifs stratégiques. Les experts de TKM surveillent les sources d’information pertinentes pour votre entreprise, et vous fournissent des rapports réguliers et synthétiques. Vous êtes ainsi au courant, avant tout le monde, des évolutions du marché.

Pour finir, opter pour TKM implique un gain de temps et d’efficacité. En fait, la veille stratégique peut être chronophage et complexe à mettre en place pour une entreprise. En confiant cette tâche à TKM, vous bénéficiez d’un gain de temps et d’efficacité. Cela permet de ce fait de vous libérer de cette charge de travail et de vous concentrer sur vos activités principales.

Quels sont les outils utilisés par TKM pour réaliser ses activités ?

Pour réaliser efficacement ses actions de veille et d’analyse, TKM utilise de nombreux outils. Il s’agit entre autres de logiciels SaaS tels que IPMETRIX ou encore IZINOV. Le premier permet de réduire considérablement le temps de recherche de l’information. Le second quant à lui permet d’identifier les opportunités et les menaces liées au déploiement d’une nouvelle technologie.

L’entreprise propose par ailleurs des services associés. Il s’agit entre autres d’études, de conseils et de formations :

La réalisation de bulletins de veille ;

L’état de l’art ;

La rédaction et la diffusion de newsletter ;

La recherche d’experts ;

L’audit des stratégies d’innovation ;

La cartographie de compétences ;

L’étude de marché ;

La recherche d’applications ;

Etc.

Au vu de tout ce qui précède, vous avez tout intérêt à opter pour TKM pour vous accompagner dans vos différentes stratégies de veille informationnelle.