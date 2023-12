Comment bien réussir son orientation post-bac ?

Pour les futurs bacheliers, faire le bon choix pour ses prochaines études est stratégique. Face à une offre large et dans le contexte d’années étudiantes qui sont de plus en plus coûteuses, ce n’est pas toujours une tâche évidente.

Découvrez quelques conseils pour garantir le succès de cette étape cruciale dans la vie de chacun.

Comment s’orienter sans savoir quoi faire ?

Si l’anticipation reste une clé pour prendre les bonnes décisions, encore faut-il connaître le domaine vers lequel se diriger. Si vous êtes confronté à une incertitude totale sur le sujet, les ressources comme Diplomeo sont d’un grand secours pour saisir les différentes possibilités.

En interrogeant ses propres motivations et ses passions, il est plus aisé de comprendre quel cursus peut être envisagé. Plusieurs facteurs peuvent entrer en compte pour l’étudiant en devenir, comme la durée du cycle, la situation du campus, les matières enseignées ou les conditions d’admission. Face à l’indécision, les avis des apprenants et des anciens élèves permettent aussi de mieux cerner les carrières accessibles en fin de formation.

Comment être accompagné pour son orientation post-bac ?

Là encore, un site comme Diplomeo vous fait bénéficier d’un appui pour découvrir les formations et les établissements qui dispensent la filière sélectionnée. À travers un simple questionnaire court et interactif, il est facile de recevoir l’information nécessaire pour être bien guidé dans son choix. D’ailleurs, 40 % des bacheliers ont recours à Diplomeo qui référence plus de 15 000 écoles dans son catalogue.

Compte tenu de l’inquiétude que peuvent générer ces changements et le départ du lycée, Diplomeo rassemble toutes les caractéristiques des campus. Situation géographique, niveau d’équipement, résidence universitaire, rien n’est laissé au hasard pour accompagner au mieux les candidats à la vie étudiante.

Prendre connaissance des possibilités et des conditions est un préalable nécessaire pour échanger avec ses proches, parents ou corps enseignant, qui représentent des alliés de premier plan dans cette période.

Quand commencer ses démarches d’orientation ?

Le processus de réflexion débute à partir de l’entrée en classe de première, parfois même dès l’arrivée au lycée. L’année médiane est un moment propice pour se pencher sur son choix de filière, notamment sans la pression des épreuves du baccalauréat à venir. Elle représente une année pour s’ajuster face aux opportunités de carrière et aux implications de chaque cursus. Utilisable à tout âge, la plateforme Diplomeo est un bon moyen pour amorcer ses recherches. Les conseillers de formation Diplomeo viennent en aide à près d’un million de jeunes chaque année.

Janvier est le mois des vœux dans l’éducation nationale en classe de terminale. Idéalement, le lycéen met à profit son premier trimestre pour concrétiser les réflexions entamées l’année passée. Dans le domaine, la prévision permet aussi bien d’élargir ses horizons que d’affiner ses choix.

Avec la réforme Parcoursup, les souhaits doivent être hiérarchisés. C’est donc impératif d’avoir une connaissance rigoureuse des possibilités et des implications de chaque formulation. Une fois encore, l’information préalable est un levier stratégique pour renforcer le succès de la démarche