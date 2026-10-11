Présidentielle 2027 : tendances des sondages et dynamique des candidatures à l’approche du scrutin

À moins d’un an de la prochaine élection présidentielle en France, les enquêtes d’opinion se multiplient. Observateurs comme électeurs examinent avec attention chaque inflexion dans les intentions de vote, tandis que la liste des prétendants officiels évolue semaine après semaine. Si certains candidats affirment leur place parmi les favoris, d’autres tentent d’imposer leurs thèmes ou de créer la surprise. Le paysage politique semble plus polarisé que jamais et la campagne électorale s’annonce intense jusqu’au printemps prochain.

Ce que révèlent les sondages à sept mois du premier tour

Les résultats des sondages agrégés des principaux instituts d’enquête montrent un paysage politique relativement stable depuis plusieurs semaines. Marine Le Pen reste solidement installée en haut de l’affiche, ses intentions de vote variant entre 30 et 33 pour cent selon les différentes estimations récentes. Malgré une actualité parfois défavorable, sa base électorale paraît résistante aux turbulences.

Derrière, la lutte pour la deuxième place suscite bien des commentaires. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, et Jean-Luc Mélenchon, figure de la gauche radicale, sont crédités de scores assez proches qui oscillent entre 17 et 19 pour cent. Les instituts soulignent déjà une tendance à la bipolarisation, avec peu d’espace laissé à une troisième force susceptible de s’intercaler nettement.

Une photographie contrastée selon les blocs politiques À droite, le Rassemblement National capitalise sur une adhésion solide. Aucun autre candidat de ce camp n’atteint actuellement des scores significatifs. De l’autre côté de l’échiquier, la gauche apparaît morcelée autour de Jean-Luc Mélenchon, dont l’avance ne suffit pas à unir tout son camp. Les forces centristes, portées par Édouard Philippe, essaient quant à elles de fidéliser l’électorat modéré, sans parvenir à creuser un véritable écart. Les sondeurs notent aussi une forte stabilité du socle de chaque leader, chiffres en main. Peu de transferts apparaissent entre candidats majeurs, même lorsque l’actualité favorise des débats vifs ou remet au goût du jour certaines polémiques nationales. Cette résilience traduit une cristallisation accrue des opinions, caractéristique marquante de la pré-campagne 2027.