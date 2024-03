Pourquoi continuer à utiliser du courrier papier en entreprise ?

Le numérique et ses nombreuses possibilités peinent à faire de l’ombre au papier qui est toujours omniprésent au niveau des entreprises.

Le courrier conserve ainsi son statut de moyen de communication pertinent au détriment du mail qui manque encore de noblesse et d’autres attributs pourtant appréciés.

Le constat est d’ailleurs renforcé régulièrement par des études sérieuses et les avantages garantis par le courrier papier justifient amplement cette tendance.

Malgré une montée du numérique, le courrier papier est toujours utilisé

Même face au digital et tous ses avantages, le courrier papier reste une option de premier plan en raison de certaines mœurs et des avantages qu’offre son support.

L’étude BALmétrie 2023 démontre par exemple que 68% des Français lisent au moins un courrier publicitaire par semaine et juste pour le plaisir que cela procure.

Avec des services d’expédition comme envoi-courrier.fr, il est donc facile pour les entreprises de capitaliser sur cette audience qui affiche une stabilité encourageante.

Les résultats sont d’ailleurs plus prometteurs, car la même étude prouve que 66% des Français se sont rendus dans des magasins en 2023 après avoir lu un courrier publicitaire. Même si l’enquête BALmétrie fait la part belle aux courriers d’ordre marketing, elle montre à suffisance l’importance qui est donnée au courrier.

Cet amour pour le papier est d’ailleurs d’actualité chez les plus jeunes, car 30% des Français de 16 à 24 ans consulteraient au moins un imprimé publicitaire par jour et souvent, ces derniers sont à la recherche de bons plans.

Pourquoi continuer à utiliser du courrier ?

Les chiffres mentionnés plus haut constituent déjà de sérieux arguments pour le courrier papier, mais ce mode de communication en offre davantage.

Le taux d’ouverture d’un courrier est plus élevé que celui d’un mail

Avec un service d’expédition efficace et la possibilité d’utilisation d’un numéro de suivi, l’envoi d’un courrier papier est sans doute plus sûr. Mais le courrier étant également basé sur un support physique, il part surtout directement au contact de son destinataire. À sa réception, l’on ne peut donc s’empêcher de l’ouvrir et pour les personnes occupées l’ouverture peut évidemment se faire plus tard. Néanmoins, il existe une certitude qu’il sera lu, ne serait-ce que brièvement.

En face, l’envoi d’un mail laisse place à beaucoup d’incertitudes. Il est parfois possible que le destinataire ne soit pas connecté ou s’il l’est, il peut crouler par contre sous une multitude de mails. Les vôtres pourraient alors se perdre dans la longue liste de messages reçus de part et d’autre par le destinataire. En outre, les mails peuvent facilement atterrir dans les spams ou être considérés comme tels au cas où l’adresse d’envoi est inconnue pour la personne ciblée.

Le courrier a plus d’impact qu’un mail

L’envoi et la réception de mails sont aujourd’hui très courants. Les systèmes automatisés sont d’ailleurs nombreux et il suffit de quelques étapes pour envoyer un mail. Comme expliqué ici, les internautes peuvent en recevoir des dizaines par jour et au bout du compte, cela enlève une certaine exclusivité au mail.

Ce n’est pourtant pas le cas pour le courrier papier qui garde toujours son prestige d’antan. Le fait de le faire imprimer et de le livrer jusqu’aux boîtes aux lettres démontre d’une estime à l’endroit du destinataire. Ce dernier est effectivement conscient de ce processus parfaitement soigné, ce qui l’oblige à accorder plus d’attention au courrier papier.

En outre, l’impact du courrier réside aussi dans les résultats qu’il permet d’obtenir en raison du ciblage géographique qui devient évidemment plus précis.

Le courrier est entièrement personnalisable

Le simple fait d’envoyer un courrier revêt un caractère personnel, mais hormis cet avantage acquis d’emblée, il ouvre la voie sur diverses autres possibilités. En effet, le courrier papier peut être personnalisé totalement.

Pour chaque destinataire ou chaque catégorie de personnes ciblées, les messages peuvent en effet varier et porter des mentions spéciales. Un mot particulier peut d’ailleurs être adressé à chaque destinataire, rendant ainsi ce mode de communication plus personnel.

D’autre part, le contenu d’un courrier peut également porter une identité propre à l’entreprise qui l’envoie. Il peut s’agir par exemple d’un en-tête ou d’autres éléments visuels permettant de se démarquer. De plus, il est possible d’étendre la personnalisation jusque sur l’enveloppe.

Quand envoyer des courriers papier en entreprise ?

Le courrier papier peut être envoyé pour une multitude d’occasions et à tout moment. La décision d’envoi dépendra toutefois des besoins de l’entreprise et du plan d’action établi en interne. Le courrier papier reste donc un moyen de communication idéal pour :

La publicité ;

La prospection ;

Les communications relatives aux produits et services ;

Les communications relatives aux opérations commerciales (promos, réductions et autres) ;

Les rappels ;

Les gestes d’attention à l’endroit des clients.

Notons également que le courrier papier peut être envoyé en guise d’invitation à une conférence, une dégustation ou encore un évènement public organisé par l’entreprise.

