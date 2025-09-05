Phenomen nomme Francis Barel président pour devenir leader mondial de l’assurance embarquée

5/5 - (29 votes)

Une nouvelle ère s’ouvre pour Phenomen avec Francis Barel

Phenomen change de braquet. À peine six mois après avoir rejoint l’entreprise comme Directeur Général, Francis Barel en prend la présidence. Objectif affiché : transformer Phenomen en leader mondial de l’assurance embarquée.

Avec une croissance éclair sur quatre continents et une offre d’assurance ultra-digitalisée, le groupe joue à fond la carte de l’innovation et de l’internationalisation. Et avec un profil comme celui de Barel aux commandes, ça promet une montée en puissance bien orchestrée.

Ex-PayPal, Francis Barel propulse Phenomen sur 4 continents avec une insurtech 100 % digitale

Francis Barel, ex-dirigeant de PayPal France, apporte à Phenomen plus de 20 ans d'expérience dans la tech et l'e-commerce. Un profil taillé pour accélérer la transformation de l'insurtech.

Francis Barel : un parcours international au service de l’insurtech

Un profil fintech… pour révolutionner l’assurance

Avant de poser ses valises chez Phenomen, Francis Barel a piloté la croissance de PayPal France pendant plus d’une décennie. Résultat : un passage de 10 à 15 millions d’utilisateurs, des projets internationaux menés à bien, et une solide expertise dans la scalabilité de services digitaux.

Ce n’est pas tout : vision client, agilité stratégique et esprit entrepreneurial font partie de son ADN. Bref, le bon mix pour insuffler un nouvel élan à l’insurtech Phenomen.

Une expansion mondiale déjà bien engagée

Sous son impulsion, Phenomen s’est déployé à vitesse grand V. En quelques mois seulement :

Présence active en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie

Renforcement sur des marchés stratégiques (UK, Espagne, Italie, Allemagne)

Partenariats noués avec plus d’une douzaine d’assureurs internationaux

🌍 Zone Marchés clés Actions menées 🇪🇺 Europe UK, Allemagne, Italie, Espagne Renforcement des partenariats locaux 🇺🇸 États-Unis Californie, New York Lancement de solutions sur mesure 🌍 Moyen-Orient Dubaï, Doha Déploiement d’offres événementielles 🇸🇬 Asie Singapour, Tokyo Premiers contrats avec assureurs tech

Une ambition claire : faire de Phenomen la référence mondiale

Une assurance embarquée pensée différemment

Phenomen ne se contente pas d’ajouter une assurance à la volée. Le groupe redéfinit complètement l’expérience client, en proposant :

Des solutions d’assurance 100 % digitales

Des services embarqués dans des expériences de voyage, transport ou événementiel

Une approche modulaire, flexible et instantanée

Le tout sous ses deux marques phares : Leeloo (voyage & mobilité) et Meetch (événementiel).

Une équipe dirigeante solide et complémentaire

Autour de Francis Barel, une direction engagée et expérimentée : Benoît Dominique, Axel Calandre et Romain Bonvallet. Une combinaison de profils opérationnels et stratégiques qui assure la cohérence de la feuille de route : performance, croissance et ouverture internationale.

Phenomen : une mission forte, une vision ambitieuse

Protéger ce qui compte. Voilà la mission au cœur du projet Phenomen. Dans un monde où l’imprévu est la norme, la flexibilité devient essentielle. Et c’est précisément ce que propose le groupe : des solutions capables de s’adapter à chaque contexte, en temps réel, avec un service irréprochable.

Phenomen veut imposer un nouveau standard mondial dans l’assurance embarquée, en alliant technologie, simplicité et réactivité. Une ambition assumée, et portée par une exécution solide.

En résumé

Avec Francis Barel à sa tête, Phenomen passe à la vitesse supérieure. Grâce à une équipe de direction soudée, une croissance déjà bien engagée et une proposition de valeur unique sur le marché, l’insurtech française vise clairement la première place mondiale.

Et vu la dynamique actuelle, le cap est bien tracé.