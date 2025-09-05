TurboPoly™, Hyperamics™, Gyro-Sync : DREO électrise l’IFA 2025 avec des technologies inédites

Recherche

Ventilation, chauffage, rafraîchissement
IFA 2025 : DREO dévoile ses technologies révolutionnaires pour un confort thermique 100 % homogène

Par: Christophe Durand

DREO frappe fort à l’IFA 2025 avec des innovations qui changent la donne

Ventilation, chauffage, rafraîchissement : DREO réinvente le confort intérieur à l’européenne. À l’occasion de l’IFA 2025, le spécialiste des appareils intelligents pour la maison passe à la vitesse supérieure. Nouveaux produits, technologies exclusives, stratégie musclée : DREO ne se contente plus d’être un acteur — il veut dominer le jeu.

Origines et ambitions européennes de DREO

DREO n’est pas juste une marque de plus. C’est déjà le numéro 1 sur Amazon UK pour les ventilateurs et radiateurs, deux années de suite.

À peine sa deuxième participation à l’IFA — et déjà un cap franchi. DREO affiche clairement son objectif : s’imposer durablement sur le marché européen du confort thermique domestique. Et les chiffres parlent :

  • 💥 +70 % de croissance du chiffre d’affaires entre 2023 et 2024.
  • 🏆 Leader des ventes Amazon UK pour les ventilateurs/radiateurs.
  • 🛒 Présence dans les géants de la distribution (Argos, Costco UK).
  • 🌍 Expansion rapide en Allemagne, Ukraine, Roumanie et États baltes.

Tout ça, c’est bien. Mais ce qui fait réellement la différence en 2025, c’est la tech.

Deux technologies qui réécrivent les règles du confort

Chauffage 3D : fini les coins froids

Le Whole Room Heater 714S (sortie septembre 2025) embarque une technologie qui transforme n’importe quelle pièce en cocon chauffé uniformément. Comment ?

  • 🔁 Oscillation 3D : 90° à l’horizontale + 60° à la verticale.
  • ⚡ Hyperamics™ : chauffe à puissance max en 2 secondes.
  • ✅ Résultat : plus aucune zone froide, confort instantané.

Gyro-Sync + flux d’air 3D : contrôle de l’air nouvelle génération

Prévu pour 2026, le TurboPoly™ Fan 765S pousse l’intelligence encore plus loin :

  • 🧠 Système Gyro-Sync : l’air est dirigé exactement là où tu en as besoin.
  • 🔄 Air renouvelé en 1 minute chrono.
  • 🆒 Refroidissement total et homogène, même en plein été.

DREO muscle sa gamme avec trois nouveautés clés

Ventilation, chauffage, rafraîchissement : la marque couvre maintenant tous les besoins saisonniers. Et avec du matos qui envoie.

Produit Technologie phare Usage idéal
Whole Room Heater 714S 🔥 Oscillation 3D + Hyperamics™ Chaleur homogène en hiver
Outdoor Tower Fan 711S 🌬️ TurboWind™ + 150° d’oscillation Refroidir une terrasse ou un jardin
Evaporatif 765S 🧊 Ultrasons + moteur sans balais Pièces moyennes (silencieux)
Evaporatif 516S 🧊 Format compact + tech ultrasonique Bureau ou plan de travail

Expansion stratégique : focus UK & Europe de l’Est

Royaume-Uni : le fief de DREO

DREO a lancé sa gamme hiver 2025 au UK avec un accueil canon. Et pas seulement en ligne. Grâce à des partenariats solides (Argos, Costco UK), la marque touche désormais un public plus large.

Un événement média en août 2025 a marqué le coup, avec une présence remarquée et des retours positifs. Résultat : le Whole Room Heater 714S s’annonce déjà comme un best-seller.

Allemagne, Ukraine, Roumanie : ça s’accélère

DREO vise plus de 400 points de vente physiques en Allemagne d’ici 2026, tout en consolidant sa présence à l’Est. Objectif : mailler l’Europe avec des solutions fiables, puissantes et abordables.

DREO ne vend pas juste des produits. Il propose une expérience intelligente, intuitive, et tournée vers le confort au quotidien.

Le mot de la direction : cap sur l’innovation humaine

Joshua Gunn, VP chez DREO, résume la vision :

« L’IFA 2025 symbolise notre engagement envers le marché EMEA. Nous voulons des solutions vraiment utiles, basées sur des besoins concrets. »

Et il y croit, avec des innovations pensées pour simplifier la vie, pas pour impressionner la galerie.

