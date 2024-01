Le Joker jouable et des « Elseworlds » débarquent dans Suicide Squad : Kill the Justice League

Découvrez toutes les nouveautés qui vous attendent avec la saison 1 du contenu post-lancement de Suicide Squad : Kill the Justice League, prévue pour mars 2024. Au programme : un Joker jouable, des missions inédites, de nouvelles armes et équipements inspirés de l’univers DC, et bien plus encore !

Un Joker jouable et une nouvelle environnement thématique

Suicide Squad : Kill the Justice League, le nouveau titre très attendu de Rocksteady Studios pour Warner Bros. Games, annonce déjà de nombreux contenus additionnels après sa sortie.

Le Joker sera un nouveau personnage jouable

Un environnement de jeu entièrement consacré au Joker fera également son apparition

Deux épisodes proposant de nouvelles missions, activités et forteresses à défendre

De nouveaux affrontements et des variantes d’ennemis

Les mises à jour post-lancement permettront aux joueurs de découvrir de nouveaux combats contre des boss ainsi que des variantes d’ennemis inédites. De quoi continuer à surprendre les fans de l’univers DC tout au long de leur expérience de jeu !

Des ajouts centrés sur DC villains et The Riddler

Pour les amateurs des méchants emblématiques de l’univers DC Comics, plusieurs éléments seront ajoutés au fil des saisons :

De nouvelles armes et équipements spécialement conçus autour des vilains de DC

Du contenu exclusif centré sur l’énigmatique The Riddler

Mise à jour pour les saisons 2 à 4

Les fans peuvent également s’attendre à trois nouveaux personnages jouables et environnements pour les saisons 2 à 4. De plus, du nouveau contenu avec des activités, des mises à jour en cours de saison et bien d’autres surprises sont prévues !

L’introduction du concept « Elseworlds » dans Suicide Squad : Kill the Justice League

Afin de diversifier au maximum l’expérience de jeu, le titre propose désormais son concept d’Elseworlds, qui permettra de justifier la présence de cartes différentes de Metropolis ou Gotham City. Le but étant de varier visuellement les plaisirs tout en conservant une certaine cohérence scénaristique.

Un Joker différent avec la voix de Mark Hamill

Grâce au principe des Elseworlds, une autre version du Joker est introduite, ayant la voix de Mark Hamill, déjà célèbre pour avoir doublé le personnage dans la trilogie Batman Arkham. Car si Suicide Squad : Kill the Justice League fait partie de la continuité de cette trilogie, il ne faut pas oublier que le Joker est décédé dans cet univers à la fin d’Arkham City.

Des éléments cosmétiques et une inspiration Fortnite

En complément des ajouts majeurs, les joueurs pourront également profiter d’éléments cosmétiques à débloquer dans le mode multijoueur. Des emotes et des taunts viendront ainsi renforcer l’aspect social du jeu, avec une inspiration clairement assumée de Fortnite.

Pour conclure, il ne reste plus que quelques jours avant la sortie tant attendue de Suicide Squad : Kill the Justice League. Avec son contenu post-lancement riche en nouveautés et en surprises, il permettra aux fans de plonger encore plus loin dans l’univers DC Comics. Rendez-vous en mars 2024 pour découvrir la première saison de ce programme alléchant !