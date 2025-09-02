Ford E-Transit Custom : la transmission intégrale s’impose pour l’utilitaire électrique

5/5 - (28 votes)

La transition vers la mobilité électrique ne concerne plus uniquement les citadines et les berlines familiales. Dans le secteur des véhicules utilitaires, Ford entend renforcer sa présence avec le lancement du E-Transit Custom, qui marque un tournant dans la gamme des utilitaires électriques en proposant dorénavant une version à transmission intégrale. Cette nouveauté vise à répondre à la demande croissante d’entreprises exigeant polyvalence et sécurité, quelles que soient les conditions de circulation.

Une nouvelle ère pour l’utilitaire électrique chez Ford

Basée sur la plateforme appréciée du Transit Custom thermique, la version E-Transit Custom élargit son spectre fonctionnel en introduisant une déclinaison à transmission intégrale. Jusqu’à présent, les utilitaires électriques se limitaient souvent à une motorisation strictement deux roues motrices, ce qui restreignait l’accès à certains usages professionnels en milieu rural ou sur chantiers difficiles d’accès.

Avec cette évolution technique, Ford affiche clairement son intention de positionner le E-Transit Custom face à une concurrence de plus en plus diversifiée. L’arrivée de la transmission intégrale permet au fourgon de viser non seulement des artisans et entreprises œuvrant en environnement urbain, mais aussi ceux qui évoluent sur terrains accidentés ou saisonnièrement exposés aux intempéries.

Caractéristiques techniques de la transmission intégrale

Le système de transmission intégrale équipant le E-Transit Custom repose sur l’intégration d’un second moteur électrique dédié à l’essieu avant, en complément du groupe propulseur arrière. Cela offre une répartition dynamique du couple entre les deux essieux selon les besoins, améliorant l’adhérence notamment lors de démarrages sur surfaces glissantes ou en cas de fortes charges transportées.

Du point de vue ingénierie, cette nouvelle technologie vise une réponse instantanée grâce à la gestion automatique de la motricité, sans intervention particulière du conducteur. Ce dispositif devrait séduire toutes les flottes désireuses de garantir la continuité de leur activité même dans des environnements inhabituels pour des véhicules électriques standards.

Comparaison performance et capacité d’emport

Si la version deux roues motrices offrait déjà une autonomie annoncée supérieure à 300 km selon le cycle WLTP, la déclinaison à transmission intégrale présente une légère variation due au surplus mécanique. La capacité d’emport reste toutefois compétitive, avec une charge utile avoisinant les 1 100 kg dans la plupart des configurations.

La souplesse apportée par le double moteur profite tant à la stabilité qu’à la gestion des accélérations sous forte charge. Cette caractéristique distingue désormais nettement le E-Transit Custom des offres historiques de Ford ainsi que des modèles concurrents comme le Fiat Ducato ou Volkswagen Crafter.

Batterie, recharge et fonctionnalités connectées

Sous le plancher du E-Transit Custom, la batterie lithium-ion haute capacité est conçue pour maximiser la plage d’utilisation professionnelle quotidienne. La compatibilité avec la recharge rapide DC jusqu’à 125 kW permet de récupérer près de 80 % de l’autonomie en moins de 40 minutes, ce qui convient parfaitement aux journées rythmées par plusieurs livraisons successives.

Ford Pro n’oublie pas l’aspect technologique avec des applications mobiles dédiées et une multitude de systèmes d’assistance à la conduite. Gestion optimisée des itinéraires, pré-conditionnement de l’habitacle durant la recharge stationnaire et analyse avancée de la maintenance figurent parmi les fonctionnalités disponibles.

L’évolution attendue du marché des utilitaires électriques

Jusqu’ici, le segment des utilitaires moyens et grands était dominé par des modèles thermiques déclinés en versions adaptées aux aménagements camping-car et transports spécialisés. La progression rapide de l’électrification et les pressions réglementaires obligent les constructeurs à repenser leurs gammes.

Face à un contexte où la disponibilité de châssis adaptés devient un critère déterminant, Ford tente d’anticiper en offrant davantage d’options dès la sortie d’usine. Autrefois, les aménageurs dépendaient presque exclusivement du Fiat Ducato, alors leader sur ce créneau ; aujourd’hui, les alternatives s’étendent du Mercedes Sprinter au nouveau E-Transit Custom, chacun tentant de conquérir des parts de marché spécifiques.

Disponibilité de plusieurs types de carrosserie (fourgon classique, cabine approfondie, châssis-cabine)

Gamme d'accessoires originaux et compatibles avec la transmission intégrale

Capacité de personnalisation pour adaptation à tous secteurs professionnels

Propositions d'offres de location longue durée et service après-vente dédié aux professionnels

Conséquences pratiques pour les professionnels

Pour de nombreux gestionnaires de flotte, la question de la transmission intégrale dépasse le simple aspect technique. Cela influe directement sur la capacité à accéder à des zones rurales, forestières ou industrielles éloignées du réseau routier principal. Transport de matériaux lourds, interventions urgentes sur sites isolés et livraisons sensibles profitent pleinement de cette fonctionnalité additionnelle.

Des métiers comme les artisans du secteur du bâtiment, les opérateurs logistiques ou encore les services de maintenance bénéficient d’une agilité renforcée. Le modèle E-Transit Custom à quatre roues motrices élargit le catalogue d’outils à disposition, permettant d’assurer une prestation constante quelle que soit la saison.

Caractéristique Transit Custom électrique 2RM Transit Custom électrique transmission intégrale Motorisation Un moteur électrique (arrière) Deux moteurs électriques (avant + arrière) Autonomie estimée +300 km (WLTP) Légère baisse (- 20 à 30 km env.) Charge utile Jusqu’à 1350 kg Environ 1100 kg Recharge rapide Oui (jusqu’à 125 kW) Oui (jusqu’à 125 kW) Disponibilité versions Fourgon, cabine approfondie, châssis Versions similaires avec options 4×4

Quelles perspectives pour les aménagements spécialisés ?

L’arrivée de la transmission intégrale sur le E-Transit Custom suscite déjà l’intérêt des sociétés spécialisées dans la conversion d’utilitaires en camping-cars ou ateliers mobiles. L’usage du véhicule utilitaire électrique s’étend donc bien au-delà de la livraison urbaine. Certaines entreprises envisagent rapidement de décliner leur savoir-faire sur châssis Ford afin de répondre à la cadence des commandes modernes.

Dans le même temps, la disponibilité accrue de bases électrifiées fait évoluer les démarches administratives d’homologation. Les partenariats entre constructeurs automobiles et carrossiers devraient se multiplier, élargissant l’éventail des usages potentiels de la gamme E-Transit Custom dans le paysage du transport professionnel français.