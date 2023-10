Cybersécurité en entreprise : faites attention aux tentatives de phishing !

La cybersécurité en entreprise est plus que jamais capitale à l’ère du numérique. Le phishing fait partie des menaces persistantes susceptibles de mettre en péril la sécurité des données et des systèmes. Quelles sont les subtilités du phishing en entreprise ? Comment se protéger contre cette menace omniprésente ?

Le phishing, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le phishing, encore appelé hameçonnage, constitue une menace sérieuse pour la sécurité des données en entreprise. Il s’agit de l’utilisation par une personne malveillante de tactiques trompeuses, comme l’envoi de courriels, de liens de sites web ou de messages textes frauduleux, dans le but de subtiliser des informations confidentielles. Les données visées peuvent être de nature personnelle ou professionnelle :

numéros de carte de crédit,

mots de passe,

informations de l’entreprise,

coordonnées bancaires, etc.

Ce type d’attaque est particulièrement dangereux en raison de sa capacité à se camoufler derrière une apparence de légitimité. Les cybercriminels s’efforcent de rendre leurs messages et sites web aussi convaincants que possible. Ils se font en effet passer pour des organisations réputées telles que de grandes entreprises, des banques ou des services de messagerie.

Les victimes, poussées par un sentiment d’urgence, sont incitées à agir rapidement pour protéger leurs comptes ou leur entreprise ou obéir à l’ordre d’un supérieur. À ce moment, elles ne se rendent pas compte qu’elles tombent dans le piège du phishing. Les variantes de cette technique sont nombreuses, comprenant l’envoi de courriels frauduleux, l’usurpation d’identité de cadres supérieurs, la création de faux sites web, le ciblage des appareils mobiles, etc.

Les mesures à mettre en place pour éviter les tentatives de phishing

Pour prévenir les tentatives de phishing, il faut mettre en œuvre un ensemble de mesures de sécurité. Comme l’explique Arsen, les entreprises devraient organiser des campagnes de simulation de phishing pour former leurs employés à reconnaître et à éviter les tentatives d’hameçonnage.

Il faut également limiter les informations partagées sur les réseaux sociaux, car les cybercriminels exploitent ces données pour personnaliser leurs attaques. Une gestion vigilante des mots de passe est aussi nécessaire. Le partage et la réutilisation de ces derniers accroissent les vulnérabilités. Les logiciels doivent être régulièrement mis à jour pour contrer les failles exploitées dans les attaques de phishing.

Il est aussi recommandé d’envisager l’utilisation d’outils anti-phishing, tels que des solutions de filtrage DNS pour bloquer l’accès à des sites web malveillants.

Les filtres antispam basés sur le cloud permettent aussi d’intercepter les courriers électroniques de phishing.

Il n’existe pas toutefois de solution universelle pour contrer cette pratique, car les techniques des attaquants évoluent constamment. La sensibilisation des utilisateurs est donc capitale.

Entreprise : que faire face à un problème de cybersécurité ?

Lorsqu’une entreprise se trouve face à une cyberattaque, il faut isoler immédiatement le problème pour éviter sa propagation en mettant hors ligne les systèmes affectés. Une équipe d’intervention composée d’experts en cybersécurité, d’informaticiens et de responsables de la communication doit ensuite être constituée pour coordonner la réponse.

Une évaluation minutieuse de l’ampleur de l’incident doit être effectuée pour identifier les systèmes compromis, les données exposées et les vecteurs d’attaque. Une fois cette évaluation terminée, il faut passer à la phase d’élimination de la menace et à la sécurisation des systèmes vulnérables. Il est également nécessaire de notifier la cyberattaque aux autorités conformément à la loi, puis d’informer en détail les parties internes et externes.