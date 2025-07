Cyberattaques 2025 : l’Europe devient la cible n°1 des hacktivistes pro-russes, selon Orange Cyberdefense

5/5 - (43 votes)

Le secteur de la cybersécurité s’impose plus que jamais comme un pilier des stratégies économiques et sociétales, alors que les menaces cyber évoluent à grande vitesse à l’approche de 2025.

Orange Cyberdefense dévoile les tendances majeures de la cybersécurité pour 2025

Avec la publication du Security Navigator 2025, Orange Cyberdefense livre une analyse approfondie des dynamiques en cours et à venir concernant les attaques informatiques. Ce baromètre met en lumière des changements marquants sur la scène européenne et internationale.

Ce que vous devez retenir 🛡️ [Cybermenaces 2025 et cybersécurité internationale] :

🌍 L’Europe devient la principale cible mondiale des cyberattaques, en particulier celles orchestrées par des hacktivistes pro-russes, accentuant les enjeux de cybersécurité et de résilience numérique.

des cyberattaques, en particulier celles orchestrées par des hacktivistes pro-russes, accentuant les enjeux de cybersécurité et de résilience numérique. 🌐 Explosion des menaces en Afrique avec une croissance de 70 % des incidents liés au phishing et ransomware, amplifiant l’urgence d’un renforcement des compétences cyber .

avec une croissance de 70 % des incidents liés au phishing et ransomware, amplifiant l’urgence d’un . 🏢 Les TPE/PME subissent une hausse de 53 % des cyber-extorsions , révélant leur vulnérabilité face au manque de préparation technique et de culture de sécurité.

, révélant leur vulnérabilité face au manque de préparation technique et de culture de sécurité. 🤖 L’intelligence artificielle générative transforme les cyberattaques en outils ultra-personnalisés, mais aussi en moyens innovants de détection des menaces pour un contenu optimisé en cybersécurité.

Lire : Capgemini piraté de l’intérieur par un salarié

L’évolution des menaces : un panorama mondial en pleine mutation

Les attaques informatiques touchent aujourd’hui toutes les régions du globe et tous les secteurs d’activité. Selon les données recueillies par Orange Cyberdefense, l’Europe se positionne désormais comme la zone la plus ciblée, tandis que l’Afrique fait face à une montée rapide de la menace cyber.

Depuis mars 2022, plus de 6 600 attaques revendiquées par des groupes d’hacktivistes pro-russes ont été recensées. Parmi elles, 96 % visaient des pays européens, ce qui démontre une pression continue sur le continent. L’intensification et la diversification des offensives soulignent l’urgence d’adapter sans cesse les dispositifs de défense, notamment face à la hausse des actes d’ingénierie sociale alimentés par l’essor de l’intelligence artificielle générative.

Focus régional : une montée des risques en Europe et en Afrique

Les experts d’Orange Cyberdefense relèvent deux grandes tendances régionales distinctes. D’une part, l’Europe concentre la majorité des actions malveillantes orchestrées par des hacktivistes, exploitant aussi bien les failles techniques que les erreurs humaines.

D’autre part, l’Afrique subit une progression spectaculaire des cybermenaces, portée par le développement numérique. Les pertes dues aux campagnes de ransomware ou de phishing peuvent représenter jusqu’à 10 % du PIB local dans certains cas, avec une augmentation annuelle de 70 % des incidents signalés. Cette situation souligne l’importance cruciale de la formation des jeunes professionnels africains aux métiers de la cybersécurité.

Des PME devenues de vraies cibles

Longtemps perçues comme moins exposées que les grandes entreprises, les TPE et PME voient désormais exploser le nombre de cyber-incidents dont elles sont victimes. Le rapport observe une hausse de 53 % des faits de cyber-extorsion enregistrés auprès de ces structures en un an seulement.

Cette vulnérabilité s’explique par plusieurs facteurs : préparation technique souvent insuffisante, absence fréquente d’équipes IT dédiées, et manque de sensibilisation des salariés aux réflexes essentiels de sécurité. Ce contexte favorise non seulement les attaques extérieures mais aussi les incidents liés à de mauvaises pratiques internes.

Une sophistication accrue des attaques OT

Près d’un quart des attaques sophistiquées visant des systèmes industriels (OT) est attribué à des groupes d’hacktivistes particulièrement organisés. La perturbation des infrastructures critiques, qu’elles soient énergétiques ou logistiques, constitue ainsi un défi majeur pour les agences de défense comme pour les opérateurs privés.

La convergence croissante entre réseaux informatiques traditionnels et environnements industriels multiplie les points d’entrée, rendant nécessaire une collaboration renforcée entre responsables de la sûreté informatique et ingénieurs systèmes.

Lire : Pare-feu et filtrage internet : sécuriser et optimiser l’usage web des salariés

Nouveaux vecteurs et technologies : influence de l’intelligence artificielle

L’essor de l’intelligence artificielle générative marque un tournant aussi bien pour les attaquants que pour les défenseurs. D’un côté, ces outils permettent de concevoir rapidement des campagnes de phishing sophistiquées et personnalisées. De l’autre, ils promettent d’améliorer considérablement la détection automatique des comportements suspects grâce à l’analyse prédictive.

L’adoption massive de solutions basées sur l’IA pose toutefois des défis majeurs. Il reste essentiel de veiller à ce que ces innovations n’introduisent pas de nouvelles failles, obligeant les équipes de cybersécurité à conjuguer innovation technologique et vigilance opérationnelle.

Propagation accélérée de ransomwares visant tous types d’organisations

visant tous types d’organisations Multiplication des attaques exploitant les faiblesses humaines (ingénierie sociale)

exploitant les faiblesses humaines (ingénierie sociale) Sophistication croissante des offensives sur les systèmes industriels et infrastructures critiques

des offensives sur les systèmes industriels et infrastructures critiques Utilisation accrue de l’IA pour lancer ou contrer les attaques

pour lancer ou contrer les attaques Explosion des coûts économiques liés aux incidents, notamment dans les marchés émergents

Mesures préconisées et capacités de riposte

Face à cette évolution rapide des méthodes offensives, les organisations révisent leurs priorités. Intégrer des formations continues pour les collaborateurs, mettre en place une surveillance avancée et automatiser les processus figurent parmi les réponses privilégiées.

Orange Cyberdefense insiste sur l’importance d’un partenariat accru entre entités publiques et privées, afin de renforcer le niveau collectif de résilience. L’agilité, la mutualisation des ressources et l’adaptation réglementaire deviennent des axes centraux dans les stratégies de réduction des risques cyber.