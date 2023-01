Comment éviter les pertes d’économies pendant l’inflation ? 

La situation économique actuelle est difficile pour tous les Français. L’inflation met à mal le pouvoir d’achat et il peut mettre en péril la situation financière de certains ménages.

Les ménages les plus en difficultés font face à de véritables défis afin de régler leurs dépenses à la fin du mois.

La hausse des prix sur les carburants ou les courses peut engendrer des difficultés à épargner ou avoir suffisamment d’argent pour payer ses différentes mensualités.

Une baisse des dossiers de surendettement

La crise économique est en train de s’installer à la suite de différents incidents mondiaux majeurs qui ne permettent pas de retrouver une situation stable. Pourtant, alors que l’inflation continue de grimper en ce début d’année, la Banque de France enregistrait une baisse du nombre de dossiers de surendettement en fin d’année dernière.

C’est une bonne nouvelle, mais la Banque de France reste vigilante et inquiète puisque même si les ménages ont réussi à tenir le coup jusque-là, notamment grâce à différentes aides de l’État, la situation va malheureusement suivre son cours et mettre en péril les efforts de certains ménages.

En revanche, on observe une hausse des demandes d’aide alimentaire, ce qui démontre un besoin de soutien de la part de nombreux ménages. L’inflation continuant, les ménages qui avaient réussi à mettre encore de côté ou tenir le coup en utilisant leurs économies pourront, eux aussi, tomber dans des situations plus délicates.

Envisager des solutions de financement

Dans cette situation, il peut être difficile pour les ménages d’épargner, ou même d’envisager d’investir son argent. En effet, avec une inflation supérieure à 6 %, même en épargnant sur un livret A ou PEL, les taux d’intérêt sont trop faibles pour que cela soit intéressant.

Dans ce contexte, économiser peut devenir difficile et on peut avoir recours à des crédits à la consommation par exemple pour pallier le manque de revenus. C’est une solution qui peut convenir à certains ménages pour obtenir une aide pour un projet en particulier. On peut recourir à différents prêts selon son besoin pour acheter un véhicule, faire des travaux ou encore pour financer un mariage.

Ce sont autant de solutions pour continuer à vivre sans se limiter et parvenir à entreprendre ses projets malgré l’inflation et un éventuel manque de moyens. Pour obtenir ce genre d’aides, on peut se tourner auprès de différents organismes de prêts comme Partners Finances pour avoir une solution de financement adaptée à son projet.

Avoir recours à un rachat de crédit avant qu’il ne soit trop tard

Bien que la solution des prêts à la consommation soit intéressante pour financer un projet, il ne faut pas tomber dans la situation inverse. Quand on accumule plusieurs crédits ou emprunts, on peut voir les mensualités augmenter à la fin des mois. Alors que l’on peut gérer cette situation en temps normal, l’inflation ou d’autres imprévus peuvent rendre la situation rapidement délicate. Lorsque l’on a trop de crédits en cours, on peut basculer dans une situation de surendettement.

Avant d’arriver à ce moment critique où l’on ne peut plus tout rembourser, il peut être judicieux de procéder à un rachat de crédit. Le rachat de crédit ou regroupement de crédit est une solution proposée par un organisme de prêt afin de vous alléger vos mensualités. Concrètement, tous les crédits seront rachetés par l’organisme afin que l’on ne rembourse plus qu’une seule et même somme.

On peut alors y voir plus clair dans ses finances et étaler le remboursement sur une longue période afin de réduire les dépenses chaque mois. Évidemment, cela engendrera quelques frais et une somme totale plus importante à rembourser, mais cela peut éviter de tomber dans une situation critique et l’on peut à nouveau retrouver une stabilité financière.

Investir plutôt que d’épargner ?

Une solution pour lutter différemment contre l’inflation pourrait être d’en profiter pour investir. En effet, vu les taux d’intérêts des différentes solutions d’épargne, cela n’est pas suffisant pour accroitre ses économies. Choisir d’investir peut à l’inverse rapporter plus gros, en prenant en compte les risques évidemment. Il y a donc des solutions qui deviennent particulièrement attractives. C’est le cas par exemple de l’assurance vie, qui est sans doute la solution d’épargne la plus avantageuse à mesure d’y investir régulièrement et de patienter.

On peut également se tourner vers l’immobilier qui est une valeur refuge pour les Français. Si l’investissement locatif est difficile d’accès, on peut en revanche facilement se tourner vers la pierre papier. Investir dans une SCPI est par exemple une bonne solution pour obtenir un retour sur investissement conséquent au fil du temps. Cela ne demande pas un capital énorme pour investir, mais les revenus peuvent atteindre de bons scores. Il est également intéressant d’investir dans les matières premières comme l’or dont le cours ne varie pas en fonction des marchés financiers et est alors protégé de la crise.