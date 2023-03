Comment prendre soin de son Smartphone pour le garder le plus longtemps possible ?

Garder son smartphone plus longtemps devrait être l’objectif de chaque utilisateur. Certes, il faut être à la mode, mais à quel prix ?

Notez qu’entre le smartphone d’une marque sorti l’année passée et celui mis sur le marché cette année, il n’existe pas une grande différence. Il ne servirait donc à rien de changer son smartphone chaque année.

Garder son téléphone longtemps est écologique, car la production d’un smartphone est énergivore et nécessite 70 à 200 kilos de matériaux. Mais, pour qu’il ait une bonne durée de vie entre vos mains, vous devez inéluctablement en prendre soin. Les conseils prodigués dans ce billet vous y aideront.

Prendre soin de la batterie

Le smartphone fait partie du quotidien du commun des mortels aujourd’hui. C’est pour cette raison que de nombreux sites comme https://electrotounes.tn/smartphones le commercialisent. Mais, une fois que vous avez acheté le modèle qui vous convient, vous devez en prendre soin. Cela passe par le maintien de la batterie en bon état.

Pour ce faire, il est recommandé de la charger régulièrement, mais moins longtemps. Autrement dit, n’attendez pas qu’il soit entièrement chargé (100 %) avant de le débrancher. L’idéal est de maintenir la charge entre 45 et 75 ou rechargez à 80 % au maximum et n’attendez pas qu’elle aille plus bas que 20 %.

Outre cela, chargez-la uniquement avec le chargeur fourni avec le téléphone intelligent. N’utilisez pas les chargeurs rapides, car les batteries ont une bonne durée de vie quand elles sont chargées lentement.

Par ailleurs, il est déconseillé de le laisser à la charge toute la nuit. Pendant que vous profitiez d’un doux sommeil, la charge dépasserait les 100 %. Dans ces conditions, elle s’usera plus rapidement.

Évitez les fortes chaleurs

Il faut noter que les smartphones n’aiment pas les fortes chaleurs. Ne mettez donc pas le vôtre dans une situation où il pourrait s’y retrouver. À cet effet :

mettez-le à l’ombre le plus souvent possible ;

ne le laissez pas dans votre voiture alors que le soleil dicte sa loi ;

enlevez la coque de votre smartphone de temps en temps ;

évitez de le mettre dans la poche de votre pantalon, etc.

Il est aussi recommandé de procéder à la suppression de ces applications qui prennent assez d’espace dans votre smartphone. Elles sont à l’origine de l’augmentation de sa température.

Prenez moins de risque

Certes, le smartphone peut glisser entre vos mains et tomber par inadvertance, mais vous pouvez bien éviter cela. À cet effet, il faut juste prendre quelques précautions. Vous devez éviter de trainer avec votre smartphone à côté des points d’eau, notamment, le W.C., la piscine, etc.

En outre, si vous êtes à la plage, faites beaucoup attention. Le sable et l’eau salée peuvent détériorer votre téléphone intelligent. Ne le posez pas aux bords de table. Ne le mettez pas non plus dans une main trop pleine.

En effet, le smartphone est un morceau de verre qui se cassera dès qu’il tombe sur un sol dur comme le carrelage ou le béton. Faites donc beaucoup attention. Pour finir cette section, évitez de mettre votre smartphone dans votre poche arrière. Vous pourriez vous assoir dessus par inadvertance.

Les astuces pour en prendre soin en hiver

En hiver, protégez votre smartphone avec une housse de protection sur mesure. Optez pour celle qui est bien étanche, robuste et qui pourra véritablement laisser respirer votre téléphone intelligent. Il est déconseillé de le réchauffer avec un sèche-cheveu. Dès que vous le sortez de votre veste, patientez-vous ! Donnez-lui le temps de s’adapter au froid et vous pourrez en faire usage aisément.

Vous pouvez aussi utiliser des gants chauds dans ces conditions. Si ce n’est que pour recevoir les appels, vous n’avez pas besoin de l’enlever de votre poche en hiver. Le mieux est de faire usage des écouteurs sans fil compatibles.

La mise à jour de sécurité du smartphone

Prendre soin de son smartphone afin de l’utiliser pendant longtemps passe aussi par les mises à jour de sécurité. En le faisant, votre téléphone intelligent ne serait plus vulnérable aux attaques informatiques. Cependant, les mises à jour font partie des faiblesses de nombres de smartphones.

Elles n’excèdent généralement pas les deux ou trois ans à l’exception de Apple qui propose jusqu’à 5 ans, voire plus. Fairphone aussi. L’idéal ici est de vérifier la durée de la mise à jour avant d’acheter votre smartphone. Si votre téléphone fonctionne sous Androïd, installez-y une ROM alternative afin de corriger le tir un tant soit peu.

Supprimer les choses inutiles

Il arrive qu’on se retrouve dans l’obligation d’acheter un nouveau smartphone parce que l’ancien est plein. Si ce n’est que pour cette raison que vous voulez changer votre téléphone, prenez la peine d’effacer les choses inutiles qui s’y trouvent.

Les SMS, les conversations WhatsApp sur lesquels vous êtes sûr de ne pas revenir n’ont plus rien à faire dans votre smartphone. Pour ce qui concerne les photos et vidéos encore utiles, vous pouvez les stocker sur une carte SSD ou un disque dur externe.

Une fois encore, désinstallez et supprimez les applications inutiles. Par exemple, celle qui donne la météo peut être supprimée, car vous pourrez avoir les renseignements que vous désirez dans votre navigateur. Pour finir, l’idéal est de réparer son téléphone tant que cela est possible.