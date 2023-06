5 conseils pour filtrer vos prospects sur LinkedIn

Définir un client idéal

Avant de commencer à filtrer vos prospects, prenez le temps de définir votre client idéal. Quelles sont les caractéristiques démographiques et professionnelles de votre public cible ? Quels sont leurs besoins, leurs défis et leurs objectifs ?

En ayant une image claire de votre client idéal, vous pourrez cibler vos efforts de prospection sur LinkedIn de manière plus précise. En effet, les secrets d’une prospection réussie sur LinkedIn commencent toujours par le fait d’avoir un client cible. Faire ce travail en amont vous assure de ne pas perdre votre temps sur la plateforme.

Utilisez les filtres de recherche avancée

LinkedIn offre des fonctionnalités de recherche avancée qui vous permettent d’indiquer des critères spécifiques pour trouver des prospects. Utilisez ces filtres pour affiner vos recherches en fonction :

de la localisation,

de l’industrie,

de la fonction,

du niveau d’expérience,

des mots-clés et bien plus encore.

Cela vous permettra de trouver des prospects qui correspondent à vos critères. Si vous n’utilisez pas correctement les filtres, vous vous assurez de perdre beaucoup de temps. En prenant le temps de bien sélectionner les filtres, vous vous assurez de ne voir que les personnes intéressantes pour vous.

Analyser les profils des prospects

Lorsque vous trouvez des prospects potentiels, prenez le temps d’analyser leurs profils en détail. Regardez leur expérience professionnelle, leurs compétences, leurs réalisations et leurs recommandations. Cela vous donnera une idée de leur niveau d’expertise et de leur pertinence pour votre entreprise. Prenez également en compte les publications, les commentaires et les interactions qu’ils ont sur LinkedIn, car cela peut indiquer leur implication et leur intérêt dans votre domaine d’activité. Une personne qui ne parle que d’un sujet en particulier et qui met en avant des compétences que vous recherchez est sans doute un profil intéressant pour vous.

Évaluer l’engagement

L’engagement d’un prospect sur LinkedIn peut être un indicateur important de son intérêt pour votre entreprise. Regardez si le prospect publie du contenu pertinent, participe à des discussions et interagit avec d’autres professionnels. Un bon niveau d’engagement peut indiquer un intérêt potentiel pour ce que vous avez à offrir. Prenez aussi en compte le nombre de connexions et la qualité des connexions du prospect, car cela peut donner une idée de son réseau professionnel et de son influence. Attention toutefois aux faux abonnés !

Utilisez des outils de gestion de prospects

Il existe des outils de gestion de prospects spécialement conçus pour LinkedIn. Ces outils vous permettent de créer des listes de prospects ciblées, de suivre leurs activités sur LinkedIn et de les organiser entre eux. Ils peuvent également vous fournir des informations supplémentaires sur les prospects, comme leur historique de navigation, ce qui peut vous aider lors de votre prospection. En utilisant les bons outils, vous vous assurez de tirer le meilleur de LinkedIn !