Comment choisir les bons gadgets ou goodies pour votre évènement : le guide pratique

Si l’objet publicitaire n’est pas une innovation dans l’univers de la communication des entreprises, son évolution en fait un élément bien plus important et pertinent pour les marques.

Et pour chacun de ces évènements où il est distribué, le choix de l’objet publicitaire idéal répondra à un besoin bien spécifique ; l’objectif étant toujours d’obtenir un impact maximal auprès de la cible.

Les Goodies : Un plaisir pour les clients et partenaires

Nous vous offrons avec ce petit guide quelques repères essentiels pour un choix judicieux.

Considérer le contexte et la cible

Les évènements qui s’organisent tout le long de la vie d’une entreprise sont de divers ordres, et le soin mis à chaque occasion participe considérablement à la prospérité et au développement de l’entreprise concernée. La réussite d’un évènement se mesurera généralement à l’impression qu’en auront tirée les différents participants. Et pour ces derniers, le plus petit objet publicitaire peut faire de grandes différences.

Des études soulignent que plus de ¾ des destinataires d’un objet publicitaire pratique le conserveront pour un usage régulier. Mais pour faire effet, il faut une certaine adéquation entre l’objet publicitaire et l’évènement et le destinataire.

Pour des clients VIP, pour des partenaires d’affaires, pour des associés ou des prospects, les choix varieront.

Pour une distribution de masse, les cadeaux à privilégier diffèreront également de ceux vers lesquelles on se tournera quand il s’agit d’évènement dont les participants sont limités. Cela tient autant à la question du budget qu’à la nécessité d’obtenir l’effet escompté sur le public visé.

Enfin, la qualité de conception de votre objet publicitaire reste dans tous les cas déterminante. Il est essentiel de choisir des professionnels d’expérience. Un objet publicitaire avec IGO répondra par exemple aux exigences les plus élevées en termes de qualité d’impression. S’entourer d’experts est également le moyen de bénéficier d’une précieuse aide pour des choix pertinents.

Il est aujourd’hui très courant de prévoir des cadeaux publicitaires bien spécifiques selon que l’on organise un séminaire, une rencontre avec des clients, ou un salon par exemple.

Les objets publicitaires pour un salon professionnel ou un évènement en interne

La pertinence de l’objet publicitaire idéal pour les salons professionnels se mesure d’abord à son utilité qui touche d’une certaine façon au monde du travail. C’est pour cette raison que des objets comme les stylos, les clés USB ou encore les sacs personnalisés ou les blocs note sont des choix prisés. La durabilité de l’objet publicitaire sera toujours un moyen de se démarquer. Vous pouvez également faire le choix de miser sur des objets publicitaires utilisables par toute la famille de vos clients. Les mugs sont par exemple un choix apprécié.

Pour les séminaires ou les évènements en interne également, l’objet publicitaire prend toute sa dimension utile et fonctionnelle. On retrouve alors les carnets de notes ou les stylos, les gourdes personnalisées, les tee-shirts ou les sacs réutilisables.

Les objets pour des rencontres avec des clients

Les cadeaux d’entreprise destinés aux clients dépendent de la fidélité de ceux-ci ou de leur histoire avec l’entreprise. Des prospects aux clients les plus importants, le but sera de symboliser la valeur de la relation existante. L’objet publicitaire personnalisé pour les clients prend le plus souvent une orientation plaisir ou valeur, avec des boîtes de chocolats, des montres, des valises à roulettes, et toutes sortes d’éléments similaires.

Pour les évènements sportifs ou grand public

Les évènements liés à l’univers du sport sont des occasions privilégiées pour valoriser l’image de marque d’une entreprise et pour toucher du monde. Les meilleurs objets publicitaires pour ce type d’évènements évoqueront bien sûr le sport dans l’idéal, mais le choix reste en théorie très large.

Si le budget le permet, un sac de sport personnalisé est par exemple une des idées les plus pertinentes pour les participants à votre évènement. Il s’agit d’un cadeau qui se distingue par sa grande fonctionnalité, et il peut également afficher un design marquant et très visible au profit de l’image de l’entreprise.

Les gourdes publicitaires sont également un choix cohérent avec ce type d’évènement. Vous avez toujours la possibilité de miser sur des choix plus courants, avec des porte-clés, des stylos ou des tote-bag personnalisés.

Le tour de cou est enfin un choix qui reste relativement peu courant, mais qui prend tout son sens comme cadeau publicitaire pour les évènements d’entreprise ouvert au public.

La dimension incontournable des objets publicitaire

Les goodies personnalisés sont un excellent moyen d’imposer votre marque ou votre empreinte, pour rendre mémorable votre évènement aux yeux des prospects, des partenaires ou des clients. Une utilisation judicieuse de ces outils marketing tendance peut offrir des résultats très appréciables à court et à long terme sur la notoriété de l’entreprise. Les goodies conçus dans le respect de normes écologiques établies restent les meilleurs choix pour valoriser l’image de l’entreprise et contribuer à la préservation de la planète.