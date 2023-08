5 conseils pour choisir vos feuillards de cerclage

Dans cet article, nous vous donnons cinq conseils pour vous aider à choisir les feuillards de cerclage les plus adaptés à vos besoins. Prêt à en savoir plus ? Débutons sans plus attendre !

Identifier ses besoins

Chaque produit nécessite un type de cerclage différent. Le choix du feuillard doit être basé sur les besoins de l’emballage

Les points à prendre en compte concernent notamment le poids, la taille, la forme et la fragilité de la charge.

Pour les charges lourdes, optez pour des feuillards en acier ou d’autres matériaux robustes capables de supporter des poids importants.

Pour les petites charges, choisissez des feuillards souples, tels que ceux en polyester, pour minimiser le risque d’endommager les produits fragiles.

Pour vous fournir, nous vous recommandons de choisir un professionnel tel que https://www.bbaemballages.com/. Cela vous assure d’avoir un cerclage de qualité.

Prendre en compte le matériau du feuillard

Il existe plusieurs matériaux utilisés dans les feuillards de cerclage, chacun avec ses avantages et inconvénients. Voici les principaux :

l’acier : il est résistant et durable, idéal pour les charges lourdes, mais peut rouiller ;

le polyester : il offre une bonne résistance et est moins susceptible de rayer les surfaces délicates ;

le polypropylène : léger et flexible, il est adapté aux charges plus légères.

Le choix du matériau doit correspondre à la nature des produits à cercler et aux conditions environnementales auxquelles ils seront exposés. Si vous avez des doutes, nous vous recommandons de vous rapprocher d’un spécialiste afin de choisir les feuillards de cerclage les plus adaptés à vos besoins.

Évaluer la méthode de cerclage

Il existe différentes méthodes de cerclage, allant du cerclage manuel au cerclage automatique ou semi-automatique. La méthode choisie dépendra de la quantité de cerclage nécessaire et des exigences de vos marchandises. Un cerclage manuel convient aux entreprises qui ont besoin d’un cerclage peu fréquemment. Un cerclage automatique ou semi-automatique est idéal pour les entreprises nécessitant un cerclage rapide.

Prendre en compte les facteurs environnementaux

Les conditions environnementales peuvent affecter la performance du feuillard de cerclage. Si vos produits sont susceptibles d’être exposés à l’humidité, à des températures extrêmes, ou à d’autres conditions difficiles, choisissez un feuillard conçu pour résister à cela. Pour les environnements humides, les feuillards en acier inoxydable peuvent offrir une meilleure résistance à la corrosion. Pour les températures extrêmes, certains matériaux synthétiques sont spécialement conçus pour résister à des températures élevées.

Demander l’avis d’un expert en cerclage

Si vous n’êtes pas sûr du type de feuillard le plus adapté à vos besoins, il peut être utile de consulter un expert en cerclage. Un professionnel peut évaluer vos besoins et vous recommander les feuillards les plus appropriés, vous aidant ainsi à prendre une décision. Prenez par exemple contact avec un fournisseur de feuillards de cerclage et demandez des conseils. Cela vous assure de sélectionner le bon type de produit et de ne pas vous retrouver avec un stock de feuillards de cerclage qui ne vous correspond pas !