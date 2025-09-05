Busworld 2025 : Bus électriques VinFast conçus pour l’Europe avec batteries LFP et sécurité ADAS et une autonomie réelle jusqu’à 400 km

5/5 - (25 votes)

Les bus électriques de VinFast font leurs débuts en Europe

🚌 VinFast électrise le transport public européen ⚡ VinFast dévoile ses bus électriques EB 8 & EB 12 au salon Busworld 2025, affirmant son ambition de conquérir le marché européen de la mobilité zéro émission. 🔋 Les bus intègrent des batteries LFP jusqu’à 422 kWh et une recharge rapide en 2h, pour une autonomie réelle jusqu’à 400 km, idéale pour les villes vertes. 🛡️ Équipés d’ADAS avancés (détection d’angle mort, alerte collision, etc.), ces bus assurent une sécurité intelligente et un confort passager haut de gamme. 🌍 VinFast s’inscrit dans le Green Deal européen avec une stratégie ambitieuse de transport public durable et des partenariats structurants dans l’infrastructure verte. 🚀 Fort de son expérience au Vietnam, VinFast entend déployer un réseau de bus électriques connectés à travers l’Europe d’ici 2026, favorisant la mobilité intelligente.

Premier marché international du constructeur vietnamien

VinFast va présenter ses modèles de bus électriques au salon Busworld 2025.

Deux modèles de bus seront lancés sur les marchés européens et seront opérationnels d’ici 2026.

Ces bus à la pointe de la technologie seront équipés d’un groupe motopropulseur électrique performant, d’un système de recharge rapide, d’un confort optimisé pour les passagers et de fonctionnalités interactives.

C’est la dernière preuve en date de l’engagement de VinFast à mettre en place un réseau européen complet de mobilité électrique accessible.

Voici les bus électriques VinFast EB 8 et EB 12 : jusqu’à 422 kWh et recharge en 2h, bientôt dans vos villes

Bruxelles, le 26/08/2025 – VinFast va présenter sa solution de transport public au salon Busworld Europe 2025, qui se tiendra à Bruxelles, en Belgique, du 3 au 9 octobre. En ajoutant ses bus intelligents et innovants à son offre européenne, VinFast affirme sa position de constructeur de véhicules 100 % électriques avec l’un des écosystèmes de mobilité les plus complets et variés.

Le lancement du bus électrique VinFast a pour objectif de contribuer activement à la transition écologique de l’Europe, en étendant l’offre de transports publics zéro émission.

Deux modèles spécialement conçus pour l’Europe

À l’occasion de Busworld 2025, le plus grand salon mondial dédié aux bus et autocars, VinFast présentera deux modèles de bus électriques : l’EB 8 et l’EB 12.

Les deux modèles sont adaptés aux normes européennes. L’EB 12 est entièrement homologué selon les réglementations de la CEE-ONU et de la CE, avec une conception spécifique pour l’Europe (taille, autonomie, compatibilité de recharge).

Les bus sont équipés de batteries LFP fournies par des leaders comme CATL et Gotion, avec des capacités allant jusqu’à 422 kWh et une autonomie réelle pouvant atteindre 400 km. La recharge rapide à 140 kW permet une charge complète en 2 à 3 heures.

Technologie embarquée et confort passager

Les bus VinFast intègrent des systèmes intelligents de sécurité passive (ADAS) comme :

Détection des angles morts

Assistance intelligente à la vitesse

Alerte de collision avant

Détection de somnolence

Pour les passagers, le confort est également au rendez-vous avec :

Wi-Fi, ports USB, systèmes d’info-divertissement et suspensions abaissables.

🚌 Modèle 🔋 Batterie (max) ⚡ Recharge 📏 Autonomie EB 8 ~350 kWh 140 kW (2-3h) Jusqu’à 350 km EB 12 422 kWh 140 kW (2-3h) Jusqu’à 400 km Wi-Fi Disponible sur tous les modèles ADAS Systèmes de sécurité avancés intégrés

Une stratégie claire pour l’Europe

VinFast dévoilera aussi sa stratégie de déploiement sur le marché européen du transport public. Cette stratégie inclut la formation de partenariats stratégiques avec des experts et fournisseurs en transport et infrastructures.

Objectif : assurer une présence solide et pérenne de ses bus électriques dans toute l’Europe.

La gamme de bus VinFast est déjà déployée au Vietnam depuis 4 ans, où elle alimente le tout premier réseau de bus électriques du pays. Le constructeur produit entre 1 500 et 2 000 bus par an, selon les normes CE.

Une mission alignée avec les ambitions européennes

VinFast partage la vision climatique de l’Europe et s’aligne sur les objectifs du Green Deal :

Réduction de 43 % des émissions d’ici 2030

90 % de bus zéro émission d’ici 2030

100 % d’ici 2035

Le Thi Thu Thuy, CEO de VinFast, déclare :

« L’Europe partage la vision de VinFast d’un avenir vert et durable. Le lancement de nos bus à Busworld est une déclaration forte de notre engagement long terme dans la région. Avec notre gamme de produits variée, nous voulons rendre le transport électrique accessible à tous et participer activement à la création de villes intelligentes et vertes. »

VinFast a déjà lancé les SUV électriques VF 6 et VF 8 en Europe. L’arrivée des bus renforce sa stratégie globale de mobilité verte à l’échelle internationale.

Contacts et informations