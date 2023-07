Les opportunités business liées aux vues TikTok : un potentiel à explorer

Parmi les réseaux sociaux, TikTok s’est rapidement imposé comme l’un des plus influents et innovants, ouvrant de nouvelles perspectives commerciales pour les entreprises. En France en 2023, Tiktok réunit 9,5 millions d’utilisateurs chaque jour. Selon Meltwater, 72 % des utilisateurs ont moins de 24 ans.

Découvrons ensemble quelles sont les opportunités business liées aux vues TikTok, comment vendre via des influenceurs, toucher une cible plus jeune et identifier les tendances.

Vendre via des influenceurs

Les influenceurs sur TikTok jouissent d’une audience massive et fidèle, ce qui en fait des partenaires idéaux pour les marques souhaitant promouvoir leurs produits et services. Grâce à leur capacité à générer des millions de vues, les influenceurs permettent aux entreprises de bénéficier d’une visibilité accrue auprès d’une audience ciblée.

Choisir le bon influenceur pour sa campagne

Pour tirer pleinement parti de cette collaboration, choisissez un influenceur dont l’image et la thématique correspondent à celles de votre marque.

De nombreuses agences peuvent vous aider à sélectionner l’ambassadeur le plus adapté à vos objectifs et à votre budget (micro influenceur vs influenceur grand public).

Veillez à la qualité du contenu proposé par l’influenceur ainsi que la portée et l’engagement de son audience.

Collaborations sous différentes formes

Les collaborations entre les entreprises et les influenceurs peuvent prendre diverses formes :

posts sponsorisés,

placements de produit,

défis ou challenges,

vidéos créatives autour de la marque.

Proposer une campagne originale et en adéquation avec la plateforme TikTok permet de séduire les utilisateurs et de générer de la visibilité. Découvrez des conseils pour acheter des vues Tiktok sur franco-fil.fr .

Toucher une cible plus jeune

TikTok est réputé pour son audience jeune et engagée, ce qui en fait l’outil rêvé pour les marques souhaitant élargir leur base clientèle et attirer de nouveaux consommateurs. Les entreprises peuvent ainsi profiter de cette audience pour promouvoir leurs produits et services ou faire connaître leur marque auprès d’une génération de consommateurs en quête de nouveauté.

Adapter sa communication et son contenu

Pour toucher cette cible, adaptez votre communication et vos contenus à leur goût et leurs centres d’intérêt. Cela implique de créer des vidéos courtes, dynamiques et divertissantes tout en véhiculant les valeurs de votre marque. Les formats préférés des jeunes utilisateurs sont les défis, les tutoriels et les formats humoristiques. Chaque vidéo Tiktok doit démarrer dans les toutes premières secondes par un hook, un élément apte à capter l’attention des jeunes mobinautes. Ce hook doit toucher l’une des émotions suivantes pour engager rapidement l’audience : la peur, la violence, le désir, l’étonnement ou l’humour. Suivez attentivement les codes du réseau notamment le sous-titrage dynamique posé sur les vidéos via des bandeau de couleur ou des lettres colorées. Les voix doivent être véritables et non synthétiques générées par IA. Des acteurs peuvent servir de prête-voix à vos vidéos.

Miser sur l’authenticité et le dialogue

Les jeunes utilisateurs apprécient les marques qui savent interagir avec eux et les intégrer dans leurs actions marketing. Répondez aux commentaires, partagez les publications des fans et remerciez régulièrement votre communauté pour son soutien.

Identifier les tendances pour rester compétitif

TikTok, plateforme en constante évolution, voit émerger chaque jour de nouvelles tendances. Les marques doivent donc être à l’affût de ces mouvements pour rester compétitives et proposer du contenu toujours plus innovant et attractif.

Utiliser les hashtags pour détecter les tendances

Les hashtags se révèlent un outil précieux pour identifier les tendances émergentes sur TikTok. En suivant les hashtags populaires et en observant les contenus qui y sont associés, vous pourrez facilement repérer les sujets qui intéressent votre cible et adapter votre communication en conséquence.

Créer des défis : Sur TikTok, les défis rencontrent un grand succès auprès des utilisateurs. Vous pouvez donc créer un défi lié à votre marque ou à vos produits, afin de générer des vues et de la viralité autour de votre campagne.

Réaliser des collaborations : Associez-vous à d’autres marques ou influenceurs pour réaliser des vidéos communes et profiter de leur audience respective. Cela permettra également de renforcer votre image de marque et d’élargir votre portée.

Explorer de nouveaux formats : Pour rester dans la course, n’hésitez pas à expérimenter de nouveaux formats et à innover dans vos publications. C’est ainsi que vous réussirez à garder l’intérêt de votre audience et à attirer de nouveaux abonnés.

Les opportunités business liées aux vues TikTok s’avèrent très nombreuses et prometteuses. Que ce soit pour vendre via des influenceurs, toucher une cible plus jeune ou identifier les tendances du moment, TikTok offre un potentiel indéniable pour les entreprises en quête de visibilité et d’innovation. Même si ce réseau social chinois a été sanctionné fin décembre 2022 par la CNIL pour absence de respect de la règlementation française et européenne sur les cookies, n’hésitez pas et lancez-vous à la conquête de cette plateforme en pleine croissance !