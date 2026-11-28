Depuis le récent abaissement des perspectives de croissance par Moody’s à seulement 0,2 % pour l’économie française en 2026, la question du devenir du pouvoir d’achat et de l’épargne se pose avec toujours plus d’acuité. La crainte d’une récession économique et ses conséquences sur les ménages engage de nombreux acteurs économiques à s’interroger sur l’impact réel que cette situation pourrait avoir sur le quotidien des Français dès 2027.

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L’impact sur le pouvoir d’achat : quelles évolutions attendre ? En périodes de croissance très ralentie ou de récession, le pouvoir d’achat fait souvent face à plusieurs pressions simultanées. D’une part, les prix ont tendance à augmenter, même faiblement, tandis que les salaires progressent moins vite. Les prestations sociales peuvent alors être adaptées de façon différenciée selon les mesures gouvernementales mises en place pour faire face à la conjoncture. Le rapport entre inflation, salaires et maintien de certains avantages fiscaux conditionnera directement comment chaque foyer sera affecté. À cela s’ajoute la possibilité de voir certaines dépenses contraintes augmenter, telles que l’énergie ou les produits alimentaires, éléments qui pèsent lourd dans le budget des ménages aux revenus modestes. Ralentissement de la progression salariale

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Ajustements potentiels sur la fiscalité et les prestations sociales

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