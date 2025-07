Notifications marketing en été : 54 % des Français saturés par une avalanche de messages publicitaires en vacances

5/5 - (42 votes)

Notifications estivales : quand les vacances deviennent numériques

Paris, été 2025 – Alors que de nombreux Français aspirent à un été de repos et de déconnexion, une enquête récente menée par Notify, expert en communication client, dévoile un tout autre scénario : les notifications commerciales ne prennent pas de vacances, et viennent troubler la tranquillité recherchée par une large part de la population.

📲 En été, 54,3 % des Français reçoivent davantage de notifications marketing, perturbant leur volonté de déconnexion et soulignant une surcharge numérique croissante.

📉 Si certains ignorent ces messages, 24,4 % les consultent encore régulièrement, révélant un rapport ambivalent aux sollicitations commerciales en période de repos.

🗺️ Les notifications géolocalisées gagnent du terrain avec 30,1 % d’usagers ciblés selon leur lieu de vacances, renforçant la personnalisation mais aussi l’intrusion ressentie.

🌐 43 % ont déjà supprimé une app jugée trop intrusive, signe d’un besoin accru de contrôle sur l’empreinte digitale et le bien-être connecté durant les congés.

Des sollicitations marketing en hausse pendant l’été

Plus d’un Français sur deux affirme recevoir davantage de messages promotionnels durant la saison estivale. Pour être précis, 54,3 % constatent une augmentation, dont 20 % de manière significative. En revanche, une minorité (1,5 %) note une baisse, tandis qu’une part non négligeable (31,1 %) ne perçoit pas de changement notable.

Comportements variés face aux notifications en vacances

Face à cette invasion numérique, les attitudes divergent. Si 27,8 % des vacanciers déclarent ignorer systématiquement les sollicitations, d’autres les consultent encore régulièrement (24,4 %) ou les regardent plus ponctuellement (20,7 %). Une petite fraction (6,2 %) profite même de cette période pour s’y attarder davantage.

Des messages qui s’adaptent aux rythmes estivaux

La temporalité des envois semble légèrement modulée pendant l’été.

Environ 21 % des répondants remarquent des notifications envoyées à des heures plus adaptées à un rythme détendu : après-midi ou début de soirée. Cependant, 39,1 % ne notent aucun changement.

Côté canal de réception, l’e-mail reste dominant (62,9 %), suivi par les SMS (6,2 %), les réseaux sociaux (5,8 %) et les apps mobiles (4,4 %).

Publicités géolocalisées : une tendance en progression

Les messages basés sur la position géographique commencent à émerger : 30,1 % des Français indiquent avoir reçu des suggestions liées à leur lieu de villégiature (activités locales, restaurants, etc.). Toutefois, seuls 8,7 % en reçoivent fréquemment, tandis que 15,9 % n’en ont jamais perçu.

Notifications estivales : utiles ou intrusives ?

Pour 27,3 %, ces sollicitations sont tolérables lorsqu’elles sont pertinentes (bons plans, événements locaux). 12,6 % apprécient une personnalisation poussée. Cependant, 26,2 % préfèrent ne rien recevoir du tout, quelles que soient la qualité ou l’utilité du message. Cette divergence d’attentes illustre la complexité du rapport aux marques pendant les congés.

Entre agacement et indifférence : l’effet émotionnel des alertes

Face aux messages reçus, 27,3 % se montrent indifférents. À l’inverse, 21,8 % ressentent de l’irritation, perçant leur bulle de repos. 17,9 % disent que leur réaction dépend du contexte. Un petit groupe (10,9 %) se montre curieux lorsque les offres sont ciblées intelligemment.

Ce qui dérange le plus ?

Les promotions intempestives : 24,8 %

: 24,8 % Les messages professionnels : 14,4 %

: 14,4 % Les groupes de discussion ou l’actualité anxiogène : 16,4 %

À l’opposé, près d’un quart des participants (23,6 %) déclarent savoir gérer ces interruptions numériques sans stress particulier.

La déconnexion totale reste rare

Seuls 15,6 % des répondants désactivent toutes leurs notifications en vacances. Une proportion légèrement plus importante (28,5 %) filtre certains types de messages. 20,8 % ne changent rien à leurs habitudes, souvent par peur de rater une information importante. Un comportement révélateur d’une frontière floue entre loisirs et connectivité.

Prise de conscience numérique : entre saturation et adaptation

Près de 43 % des utilisateurs disent avoir déjà supprimé une application jugée trop intrusive pendant l’été. À l’inverse, 17,6 % ne ressentent jamais ce besoin. Ce phénomène traduit un besoin croissant de contrôle sur l’exposition numérique.

Le ressenti vis-à-vis des notifications sur le bien-être est partagé :

24 % jugent qu’elles affectent clairement leur repos

jugent qu’elles affectent clairement leur repos 15 % notent un impact modéré mais tolérable

notent un impact modéré mais tolérable 24,7 % n’y prêtent pas attention

Pollution numérique : une réalité encore floue

Interrogés sur leur niveau de surcharge digitale pendant les congés, 28,1 % estiment leur exposition élevée (note de 6 à 8 sur 10), et 14,2 % parlent d’un envahissement maximal (9 ou 10). À l’inverse, 4 % déclarent ne pas être concernés (note de 0 à 2). Un quart environ (17,8 %) se situent entre ces deux extrêmes.

« L’été doit être un moment d’écoute et de respect pour les consommateurs. Notre objectif est d’aider les marques à interagir de manière plus fine, en tenant compte du contexte personnel et du moment idéal. » — Ous Ouzzani, Directeur Général de Notify

À propos de Notify

Créée en 2016 par Franck Lhuerre et David Martins Gonçalves, la société Notify est aujourd’hui dirigée par Ous Ouzzani. Cette entreprise indépendante et autofinancée propose une technologie de pointe qui permet de cibler les consommateurs de façon plus intelligente et plus respectueuse. Sa plateforme améliore de 30 % la visibilité des messages, augmente de 50 % la réactivation des clients inactifs, et booste les conversions de 20 %. Notify accompagne actuellement plus de 100 marques à travers de multiples secteurs d’activité.

Plus d’informations sur leur site officiel : notify-group.com