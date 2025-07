Les impacts économiques d’une mauvaise qualité de l’air en entreprise

5/5 - (37 votes)

Un air malsain au travail peut ruiner la croissance de votre entreprise

Pour accroître la productivité en entreprise, il est crucial d’avoir un environnement de travail sain. Un employé malade à cause d’une mauvaise qualité de l’air ne peut en aucune manière être productif.

En conséquence, l’économie de l’entreprise se retrouve très affectée. Pour prévenir ces effets néfastes, découvrez ci-dessous comment une mauvaise qualité de l’air peut avoir d’énormes répercussions sur l’économie de votre entreprise et nos solutions pour y remédier.

Ce que vous devez retenir sur la qualité de l’air au travail et les performances en entreprise 🌬️ :

💼 Une mauvaise qualité de l’air nuit à la santé des employés (AVC, cancer, BPCO), provoquant absences, fatigue et baisse de productivité en entreprise.

📉 L’air pollué au bureau engendre des pertes financières majeures (jusqu’à 19 milliards €/an) à cause des arrêts maladie et de la baisse d’efficacité des équipes.

🏢 Un environnement de travail sain améliore la concentration, réduit les litiges et renforce l’image RSE de l’entreprise auprès des clients, partenaires et talents.

🌱 Investir dans des purificateurs d’air ou des systèmes écologiques optimise la performance, diminue les coûts de santé et valorise la responsabilité environnementale.

Les conséquences sur la santé de vos employés

Selon la revue Science of the Total Environment, l’exposition au dioxyde de carbone et à d’autres substances toxiques présentes dans l’air engendre des problèmes respiratoires et de nombreux cas de décès chaque année.

Très souvent, ces problèmes commencent par une simple irritation des voies respiratoires, des maux de tête ou des réactions allergiques, ce qui peut entraîner par la suite des maladies graves telles que :

le cancer du poumon ;

la cardiopathie ischémique ;

l’accident vasculaire cérébral (AVC) ;

la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), etc.

La conséquence directe que l’on peut remarquer dans ces cas, c’est l’absentéisme. Il est évident qu’un employé souffrant s’absente au bureau, ce qui impacte directement la productivité de votre entreprise.

Cependant, si vos employés devaient travailler dans cet état, ils ne pourraient pas donner le meilleur d’eux-mêmes. Pour éviter ces effets néfastes, il est judicieux d’acheter des purificateurs d’air afin de veiller au bien-être de vos employés et à un environnement sain.

Une mauvaise qualité d’air : un frein à la productivité

Outre les répercussions sanitaires, la mauvaise qualité d’air constitue un frein à la productivité de vos employés. Un environnement de travail mal sain ralentit les performances cognitives des employés et les fatigue plus rapidement dans l’exécution des tâches. Ce phénomène impacte directement les résultats et peut nuire à la croissance de l’entreprise.

Pour améliorer la qualité de l’air au bureau, il est judicieux d’investir dans les innovations technologiques au service de l’air intérieur. Ces appareils favorisent une meilleure concentration et augmentent la performance des employés.

Des dépenses financières liées à la mauvaise qualité d’air

Selon des études, une mauvaise qualité d’air peut provoquer des dépenses financières exorbitantes allant jusqu’à 19 milliards d’euros pour une année. Pourquoi cela ? Les absences dues à des problèmes de santé liés à une mauvaise qualité de l’air entraînent des coûts supplémentaires pour l’entreprise.

Les employeurs doivent souvent remplacer les employés malades, soit par des intérimaires, soit par une redistribution du travail parmi les autres membres de l’équipe. Ces solutions temporaires peuvent être coûteuses et perturber la fluidité des opérations.

Les pertes financières sur une année fragilisera à coup sûr vos résultats ainsi que la croissance de votre entreprise. Si vous souhaitez accroître vos rendements, opter pour les purificateurs d’air devient un choix stratégique.

L’impact sur l’image de l’entreprise

Une entreprise qui néglige la qualité de vie au travail et la santé de ses employés peut recevoir des sanctions sévères et une polémique qui affectera son image. Or, pour se démarquer de la concurrence, il est primordial d’avoir une bonne image.

Aujourd’hui, la majorité des consommateurs et des investisseurs privilégient les entreprises qui adoptent une politique RSE pour protéger la santé de leurs employés et réduire leur empreinte écologique. En offrant un environnement de travail sain, vous attirez non seulement des talents de qualité, mais vous contribuez également à l’image positive de votre entreprise sur le marché.

un simple purificateur d’air peut booster la performance de votre entreprise

Les solutions pour améliorer la qualité de l’air

L’une des meilleures solutions pour améliorer la qualité de l’air au sein d’une entreprise consiste à investir dans les énergies renouvelables ou les systèmes de purification d’air. Ces technologies sont non seulement conçues pour réduire les émissions de polluants, mais aussi pour offrir des économies à long terme en termes de coûts énergétiques et de maintenance.

Les purificateurs d’air favorisent un environnement sain, ce qui peut réduire les problèmes de santé liés à une mauvaise qualité de l’air. En réduisant le taux de contaminants, ils favorisent une meilleure productivité.

Les bénéfices d’une meilleure qualité de l’air pour les entreprises

Décider d’investir dans un environnement de travail sain et propre est un choix économique stratégique. Une étude publiée par Forbes montre que les entreprises qui améliorent la qualité de l’air dans leurs locaux enregistrent une augmentation de la fidélisation des employés. Cela se traduit par une réduction des coûts de recrutement et de formation.

De plus, un environnement de travail sain renforce l’image de l’entreprise, attire des talents et améliore sa réputation auprès des clients et des partenaires. Enfin, une meilleure qualité de l’air réduit les risques de litiges liés à la santé au travail, ce qui représente une économie supplémentaire.

Ce qu’il faut retenir

En somme, une mauvaise qualité de l’air impacte directement l’économie d’une entreprise. En mettant en danger la santé et la productivité des employés, cela entraîne inévitablement la baisse de productivité de l’entreprise. Il revient donc à l’employeur de prendre les mesures adéquates afin d’éviter ce risque en achetant des purificateurs d’air.

Lire aussi cet article sur le petit matériel nécessaire pour optimiser ses tâches au bureau

PGRpdiBjbGFzcz0ibHdkLWNvbnRhaW5lciIgaWQ9Imx3ZF9ib3R0b21fc2VjdGlvbiI+DQogICAgPGRpdiBpZD0ibHdkX2NvbnRhaW5lcl9sb2dvIj4NCiAgICAgICAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmNhcm5ldGRlYm9yZC5pbmZvL3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1sZWdhLXdpemFyZC92aWV3cy8uLi9pbWFnZXMvbHdkLWxvZ28tbWVudGlvbnMucG5nIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjQwIj4NCiAgICA8L2Rpdj4NCiAgICA8ZGl2IGlkPSJsd2RfY29udGFpbmVyX2xpc3QiPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8cCBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxMXB4O21hcmdpbi1ib3R0b206NXB4OyI+PHNwYW4+Q29udGVudSBjb27Dp3UgZXQgcHJvcG9zw6kgcGFyICNFUkUyNjAzMjAyNS4gTGEgcsOpZGFjdGlvbiBkZSBDYXJuZXRkZUJvcmQgbidhIHBhcyBwYXJ0aWNpcMOpIMOgIGxhIHLDqWFsaXNhdGlvbiBkZSBjZXQgYXJ0aWNsZS48L3NwYW4+PC9wPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxwIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDExcHg7bWFyZ2luLWJvdHRvbTo1cHg7Ij48c3Bhbj4tIENyw6lkaXRzIGltYWdlcyA6IEZyZWVwaWs8L3NwYW4+PC9wPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg==