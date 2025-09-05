Jusqu’à 400 € d’aide pour un vélo électrique à Paris | Shiftbikes propose essai réel, SAV rapide et modèles urbains reconditionnés

5/5 - (50 votes)

Shiftbikes ouvre sa première boutique à Paris dans le 11e

Tu veux te (re)mettre au vélo, mais t’as zéro envie de te perdre dans une jungle de modèles tous plus compliqués les uns que les autres ? Bonne nouvelle : Shiftbikes débarque dans le 11e arrondissement de Paris, avec une première boutique qui change la donne. Ici, pas de baratin marketing : des vélos conçus pour tes trajets du quotidien, à tester en conditions réelles et avec un vrai accompagnement sur place.

Et si c’était enfin le moment de « shifter » vers une mobilité plus cool, plus rapide et plus responsable ?

🚴‍♂️ Shiftbikes révolutionne le vélo électrique à Paris ⚡ Une boutique physique pour tester en réel : Shiftbikes ouvre à Paris 11e une boutique VAE pensée pour tester, comparer et choisir un vélo électrique urbain adapté à la vie réelle. 🔧 Des modèles sélectionnés pour leur utilité : une gamme cohérente de vélos urbains, cargos, pliants et fat bikes, neufs ou reconditionnés, sans gadgets inutiles. 🛠️ Un SAV local, rapide et sans prise de tête : réparations immédiates en boutique, pièces en stock, et une équipe experte pour une expérience client fluide. 🌱 Une mobilité responsable et accessible : vélos électriques reconditionnés, assemblés en France, et éligibles aux aides financières locales (Paris, IDF Mobilités, etc.). 🚀 Une approche humaine de la mobilité : Shiftbikes mise sur l’accompagnement personnalisé, loin des discours marketing, pour une transition douce vers le vélo électrique.

L’ambition : remettre du bon sens dans le vélo électrique

Chez Shiftbikes, le but est simple : proposer des vélos qui s’adaptent à ta vie, pas l’inverse.

Lancée en 2020 par François Jacquet, Shiftbikes est une marque française née d’un constat limpide : l’offre existante en VAE (vélos à assistance électrique) était souvent trop floue, trop chère, ou carrément à côté de la plaque niveau usage réel.

Résultat ? La team Shiftbikes a conçu ses propres modèles, pensés pour la ville, fiables, faciles à utiliser et surtout assemblés en France.

Et aujourd’hui, l’aventure passe un cap : après les ventes en ligne, la première boutique physique ouvre ses portes au 37 avenue Parmentier, dans le 11e.

Un lieu pour essayer, comparer, poser des questions, et trouver enfin LE vélo qui te convient vraiment.

Une gamme claire, cohérente et 100 % utile

Fini les catalogues à rallonge : huit modèles bien choisis, de sept marques françaises, chacun pour un usage précis. Pas plus. Pas moins.

🚲 Catégorie Modèles Particularité 🏙️ Urbain Shiftbikes + Skill S1 (Sunn) Fiables, citadins, moteurs Bosch 🛒 Cargo / Longtail Jean Fourche, Douze Cycles Pour enfants, courses, pro 🏔️ Fat bikes Kino, Elwing Robustes, tout-terrain 👜 Pliant Eovolt Compact, multimodal ♻️ Occasion Reconditionnés Shiftbikes À partir de 1300€, garantis

Chaque modèle a été sélectionné pour sa pertinence urbaine

Pas de gadget inutile, juste ce qu’il faut pour que tu roules au quotidien, même sous la pluie, même avec deux mômes derrière.

Et oui, les vélos d’occasion reconditionnés sont aussi à l’honneur : une alternative économique ET écologique, retapée directement dans l’atelier de la boutique.

Tester son vélo avant d’acheter, vraiment

Acheter un vélo, c’est pas un coup de tête. Shiftbikes le sait, et t’offre la possibilité de réserver un essai en boutique. Mais pas juste un petit tour de pâté de maisons : un vrai test sur ton trajet habituel, celui que tu feras tous les jours.

Tu veux voir si ça monte bien la rue Oberkampf ? Tu veux checker si le vélo rentre dans l’ascenseur ? Tu peux.

Et surtout, une équipe de cinq personnes est là pour t’écouter : pas pour te refourguer ce qui traîne en stock, mais pour comprendre ton usage, tes contraintes, tes envies. Et t’orienter vers le vélo qui collera à ta vie.

Le service après-vente, vraiment réactif

En plus des conseils, le SAV passe à la vitesse supérieure :

Stock de pièces détachées dispo directement en boutique

Réparations et ajustements sur place, sans RDV galère

Équipe formée pour intervenir vite, bien et t’éviter la galère du « votre vélo est en attente de pièce »

Bref, un vrai service client, humain, local, et efficace. Parce que rouler en VAE, c’est cool, mais que quand ton vélo roule vraiment.

Pense à vérifier les aides locales avant d’acheter ton vélo : même si l’aide nationale a disparu, Paris et la Région Île-de-France soutiennent encore financièrement l’achat d’un VAE.

Bonus : tu peux peut-être te faire rembourser une partie

Même si le bonus écologique national a pris fin en février 2025, plusieurs subventions locales sont toujours d’actualité :

Ville de Paris : aide jusqu’à 400 € pour les particuliers, et encore plus pour les pros

: aide jusqu’à 400 € pour les particuliers, et encore plus pour les pros Île-de-France Mobilités : soutien financier sur les VAE et cargos

: soutien financier sur les VAE et cargos Autres régions : des aides similaires existent un peu partout en France

Shiftbikes peut t’aider à identifier et activer ces dispositifs directement en boutique.

Shiftbikes, c’est quoi exactement ?

Fondée en 2020, Shiftbikes est une marque française de vélos électriques conçus pour les trajets urbains, simples à utiliser et durables. Assemblés près de Nantes, les modèles de la marque privilégient la fiabilité et un bon rapport qualité/prix.

Déjà plusieurs milliers de cyclistes conquis en ligne, Shiftbikes passe aujourd’hui au contact réel avec sa première boutique physique. Une étape logique pour une marque qui ne vend pas que des vélos : elle propose une autre vision de la mobilité.

👉 En savoir plus : https://www.shift-bikes.com/

📍 Adresse : 37 avenue Parmentier, 75011 Paris

📅 Réserve ton essai en ligne ou passe les voir directement.