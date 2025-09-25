Incendies et pannes moteurs : pourquoi Stellantis rappelle plus de 238 000 véhicules en Europe | Peugeot 308, Citroën C5 Aircross, Opel Grandland…

5/5 - (33 votes)

Le groupe automobile Stellantis se retrouve depuis plusieurs mois au centre d’une actualité dense autour du rappel massif de véhicules équipés de moteurs PureTech. Entre inquiétudes pour la sécurité des conducteurs et succession de campagnes correctives, la gestion de cette défaillance technique retient l’attention tant des professionnels du secteur que du grand public. Les conséquences s’étendent sur toute l’Europe et touchent de nombreux modèles phares appartenant à différentes marques du groupe.

Quelles sont les raisons des rappels massifs chez Stellantis ?

Les rappels engagés par Stellantis en 2025 émergent principalement après la découverte de défauts majeurs sur les moteurs essence PureTech 1.2 turbo, ainsi que certains éléments de batteries destinées aux versions hybrides. Depuis quelque temps, ces anomalies techniques provoquent des alertes concernant un risque accru de panne ou, dans certaines configurations, d’incendie. La rapidité avec laquelle le constructeur a multiplié les appels préventifs montre la priorité donnée à la sécurité des clients face à cette situation inédite à grande échelle.

L’identification de ces défaillances affecte aussi bien la troisième génération du moteur trois cylindres turbo que des composants des véhicules électriques et hybrides sortis entre 2019 et 2025. Outre le célèbre bloc PureTech, un problème potentiel lié à la batterie haute tension a été constaté sur certains SUV hybrides. Face à la diversité des problèmes rencontrés, les équipes techniques de Stellantis mènent actuellement des investigations approfondies afin de circonscrire précisément les origines de ces incidents.

Quels modèles et marques sont concernés par ces rappels ?

La liste des modèles rappelés englobe huit grandes enseignes majeures du groupe Stellantis. Parmi elles figurent Peugeot, Citroën, Opel, mais aussi d’autres filiales européennes. La mise en place de campagnes synchronisées vise à contacter rapidement les propriétaires et à procéder aux vérifications ou réparations nécessaires, sans frais pour les utilisateurs concernés.

Ces rappels couvrent environ 238 000 véhicules produits entre 2023 et 2025 sur le Vieux Continent. Certains modèles les plus connus, tels que la Peugeot 308 ou le Citroën C5 Aircross, apparaissent parmi les références dont les versions équipées du moteur PureTech font actuellement l’objet de contrôles particuliers. Selon la période de fabrication, les risques associés peuvent différer : pannes mécaniques sévères, perte de puissance inopinée, voire départs de feu liés à la surchauffe des batteries sur certains hybrides.

Peugeot 308 (PureTech 1.2 turbo et hybrides)

(PureTech 1.2 turbo et hybrides) Citroën C4 et C5 Aircross

Opel Grandland

DS Automobiles DS4

Fiat 500X

Jeep Compass

Alfa Romeo Tonale

Lancia Ypsilon

La variété des modèles concernés témoigne de l’étendue de la stratégie de rappel de véhicules, qui ne se limite pas à une seule marque ou gamme. Cette démarche vise à garantir un niveau de sécurité homogène à toute la clientèle européenne du groupe.

Quels risques sont identifiés et comment Stellantis intervient-il ?

Défaillances mécaniques : symptômes et diagnostics

Les incidents recensés sur les blocs PureTech se traduisent avant tout par des pertes de performances, bruits anormaux ou mises en sécurité soudaines du moteur. Dans certains cas, la détérioration rapide de la courroie de distribution à bain d’huile demeure le point faible récurrent mis en évidence dès la première commercialisation de ces moteurs. Ce dysfonctionnement, s’il n’est pas détecté à temps, peut entraîner une casse moteur coûteuse, voire immobiliser totalement le véhicule.

En parallèle, sur certaines hybrides rechargeables, c’est la gestion électronique de la batterie haute tension qui suscite la vigilance. Un mauvais contact ou une isolation déficiente exposent à un risque de court-circuit. Cela implique un danger d’incendie qui requiert l’attention immédiate de tous les usagers potentiellement touchés. Les établissements distributeurs reçoivent des procédures claires pour vérifier systématiquement les points faibles lors des passages en atelier.

Mesures prises par le constructeur et suivi client

Stellantis centralise désormais le recensement des incidents via tous ses réseaux européens pour monitorer efficacement chaque effet indésirable signalé. Dès qu’un défaut critique est identifié, le groupe lance une nouvelle phase de rappel de véhicules afin de prévenir le moindre danger. Les services clients renforcent également leur accompagnement grâce à des dispositifs d’information adaptés : envoi de lettres personnalisées, mise à jour régulière de l’état de la campagne, prise en charge intégrale des opérations en atelier et prêt d’un véhicule de remplacement si besoin.

La stratégie adoptée privilégie une action coordonnée entre le siège et le réseau de concessionnaires locaux, garantissant ainsi que chaque propriétaire soit sollicité rapidement. Par ce biais, Stellantis affiche sa volonté d’assurer la traçabilité totale des corrections effectuées sur chaque voiture concernée. Dans la plupart des situations, une intervention mécanique suffit à restaurer le bon fonctionnement du véhicule.

Quelle portée pour ces rappels dans l’industrie automobile européenne ?

L’épisode du rappel des moteurs PureTech impose à toute l’industrie automobile moderne une réflexion approfondie sur la fiabilité des innovations techniques. Les enjeux de sécurité occupent une place prépondérante, incitant les groupes leaders à affiner leurs processus qualité et à investir davantage dans la prévention des défauts de conception.

L’impact économique pour Stellantis se traduit non seulement par des coûts directs de réparation, mais aussi par une surveillance accrue des autorités compétentes. Les consommateurs gardent eux-mêmes un œil attentif sur la manière dont chaque constructeur gère ces incidents. L’avenir dira si ces épisodes mèneront à une modification durable des protocoles internes de développement moteur et à une évolution des pratiques industrielles pour l’ensemble du secteur automobile européen.

Période de production Type de véhicule Problème identifié 2019-2022 Hybrides/SUV (Peugeot, Citroën, Opel) Batterie haute tension – risque incendie 2023-2025 Toutes motorisations 1.2 PureTech Défaillance courroie distribution, perte puissance

