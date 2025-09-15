Grève des pharmacies du 18 septembre : un mouvement national qui s’annonce très suivi

5/5 - (34 votes)

Le jeudi 18 septembre s’annonce comme une journée de mobilisation d’ampleur dans toute la France, impactant de nombreux secteurs sous tension, dont les transports, les écoles et surtout les pharmacies. Cette nouvelle grève générale fait suite à une série de mouvements lancés début septembre, ayant déjà paralysé certaines régions et mis en lumière le mécontentement croissant du monde professionnel. Du côté des officines, l’appel est lancé par l’intersyndicale, bien décidée à faire entendre ses revendications face à ce qu’elle juge être un climat devenu intenable pour l’exercice quotidien de la profession.

Pourquoi les pharmaciens se mobilisent-ils cette fois-ci ?

La profession pharmaceutique, fortement encadrée par des syndicats professionnels, entend protester contre plusieurs évolutions récentes jugées défavorables. Parmi leurs principales préoccupations figurent la dégradation des conditions de travail, l’augmentation constante des charges administratives, ainsi que la pression sur les prix exercée par les pouvoirs publics. Les fermetures massives prévues lors de cette journée de grève témoignent d’une exaspération grandissante parmi les pharmaciens.

Les représentants syndicaux avancent également le manque chronique de personnel, aggravé par des contraintes réglementaires strictes et la difficulté à assurer une prise en charge efficace des patients. À cela s’ajoute la récente inflation, qui pèse lourdement sur les officines déjà confrontées à des marges réduites sur de nombreux médicaments. Ces multiples motifs de colère expliquent la forte mobilisation attendue au sein du secteur.

Quelle ampleur pour la grève du 18 septembre dans les pharmacies ?

L’appel à la fermeture des officines concerne aussi bien les pharmacies urbaines que rurales, selon les prévisions de l’intersyndicale relayées localement. Dans certaines communes, une majorité d’officines devrait rester porte close, même si les services de garde seront maintenus afin d’assurer la continuité des soins d’urgence.

Ce mouvement national pourrait s’inscrire dans la durée. Les syndicats annoncent déjà la possibilité de renouveler régulièrement la mobilisation chaque samedi à partir du 27 septembre, si aucune avancée n’est obtenue rapidement. Un plan d’action a été mis en place pour informer les habitants sur les pharmacies ouvertes ou fermées durant la grève.

Quelles conséquences concrètes attendre pour les patients ?

De nombreux usagers redoutent des difficultés d’accès aux traitements courants, notamment pour les renouvellements d’ordonnances ou l’obtention de conseils pharmaceutiques. Si les situations d’urgence seront prises en charge grâce au maintien des pharmacies de garde, nombre d’habitants devront s’organiser en amont pour éviter de se heurter à des portes closes.

Certains groupements appellent les patients à anticiper leur passage dès le début de semaine, afin de limiter l’impact de la grève des pharmacies sur la chaîne de soins. Les personnes souffrant de pathologies chroniques sont invitées à vérifier auprès de leur pharmacien habituel quelles solutions alternatives existent pour garantir la disponibilité continue de leurs médicaments essentiels.

Un effet domino prévu dans d’autres secteurs ?

Cette grève du 18 septembre ne se limite pas au seul secteur pharmaceutique. Transports en commun, écoles et administrations publiques ont également annoncé des perturbations importantes à travers tout le territoire. Une coordination interprofessionnelle renforce la dynamique du mouvement social, donnant à cette journée une portée nationale rarement atteinte ces derniers mois.

Il faut donc s’attendre à des difficultés supplémentaires pour les trajets domicile-travail, l’accueil des enfants en crèche ou à l’école, et la réalisation de démarches administratives. Plusieurs enseignes privées pourraient elles aussi rejoindre l’appel au mouvement, même si l’incertitude demeure quant à leur niveau réel d’implication.

Quels territoires particulièrement concernés ?

Certaines régions risquent d’être plus durement touchées par les fermetures de pharmacies. En Picardie, par exemple, la mobilisation s’annonce massive, avec des manifestations locales et des actions coordonnées dans la plupart des grandes villes. D’autres zones très rurales, où les effectifs de professionnels sont plus réduits, redoutent une rupture temporaire d’accès aux soins de proximité.

Dans les agglomérations comme Paris, Lille ou Marseille, la majorité des officines devraient rester fermées pendant toute la journée du 18 septembre. Le réseau des pharmacies de garde sera sollicité au maximum pour répondre aux besoins urgents des citoyens tout en maintenant un service minimum indispensable.

Perspectives après le 18 septembre : vers un conflit prolongé ?

À l’issue de cette grande journée de mobilisation, les syndicats de pharmaciens avertissent qu’ils sont prêts à durcir le ton si les négociations n’avancent pas rapidement. La menace d’un élargissement du mouvement à d’autres dates clés plane sur le secteur, avec des fermetures envisagées tous les week-ends dès la fin du mois.

Les représentants de la profession appellent d’ores et déjà les autorités à ouvrir sans délai un dialogue direct, espérant trouver des solutions pérennes aux problèmes structurels évoqués depuis plusieurs années. Face aux inquiétudes répétées des professionnels et à la multiplication des conflits sociaux, l’automne s’annonce chargé sur le front des mobilisations.

Tableau récapitulatif : synthèse des perturbations annoncées le 18 septembre

Secteur Type de perturbation Services maintenus Pharmacies Fermeture majoritaire des officines Services d’urgence / gardes Transports (SNCF, urbain…) Suppression de trains, perturbations horaires Lignes prioritaires parfois assurées Écoles Accueil limité, enseignants grévistes Service minimum dans certains établissements Secteur aérien Vols annulés ou retardés Vols internationaux prioritaires

Comment se préparer face à la journée de grève du 18 septembre ?

Face à cette journée de mobilisation, la principale recommandation consiste à anticiper tous les besoins médicaux et déplacements. Pour ceux nécessitant des médicaments, il est judicieux de prendre contact avec leur pharmacie dès que possible afin de prévoir les renouvellements nécessaires. Les chefs d’établissement scolaire, quant à eux, invitent les familles à vérifier la présence ou non des équipes enseignantes et périscolaires.

Pour faciliter l’organisation individuelle et minimiser les désagréments engendrés, voici quelques conseils pratiques :

Vérifier les horaires d’ouverture de sa pharmacie habituelle dès la veille

de sa pharmacie habituelle dès la veille Prévoir à l’avance ses déplacements en transport public

en transport public Prendre rendez-vous avec les professionnels de santé si besoin

Consulter le site des pharmacies de garde de sa commune

de sa commune Informer son entourage des risques de perturbation pour éviter les surprises le jour J

Ces mesures visent à limiter l’impact d’une mobilisation d’ampleur, en attendant les suites du dialogue entre syndicats professionnels et autorités compétentes.

Sources