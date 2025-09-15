Grève des transports prévue le 18 septembre : secteurs concernés et perturbations attendues

5/5 - (29 votes)

La journée du 18 septembre s’annonce particulièrement agitée dans plusieurs régions, avec une grève nationale à l’appel de nombreuses organisations syndicales. Cette mobilisation vise principalement les orientations budgétaires du gouvernement sortant, impactant tout spécialement les transports publics, mais aussi d’autres domaines comme l’éducation ou la santé. À quoi faut-il s’attendre en termes de perturbations sur la circulation ferroviaire, routière et aérienne lors de cette journée annoncée comme un point fort du mouvement social ?

La mobilisation intersyndicale et ses motifs

Le choix du 18 septembre pour une nouvelle journée de grève résulte d’une coordination entre les principales organisations syndicales, désireuses de peser sur les arbitrages budgétaires en cours. Ce second rendez-vous social fait suite à une précédente mobilisation tenue huit jours plus tôt, qui portait déjà des revendications similaires.

Au cœur des débats, les syndicats dénoncent notamment un manque d’investissements dans les services publics et insistent sur le besoin de garanties pour préserver certains emplois menacés par les réformes envisagées. Cette journée se veut le reflet d’une large contestation impliquant plusieurs secteurs clés.

Transports terrestres : fortes perturbations prévues sur le rail

Les effets de la grève seront surtout visibles dans les transports en commun. Selon les informations disponibles, la circulation des trains sera fortement affectée, en particulier les liaisons régionales et nationales. Dès l’aube, un nombre important de suppressions de trains régionaux (TER) et de TGV est attendu sur tout le réseau SNCF.

De grandes gares – telles que Paris Saint-Lazare, Montparnasse ou Gare de Lyon – anticipent d’importants flux de voyageurs désorientés. Les affichages prévoient de longues attentes ainsi qu’un afflux massif sur les premiers trains circulant, souvent bondés en raison de la réduction significative de l’offre habituelle.

TGV : de nombreux trajets annulés ou assurés partiellement

: de nombreux trajets annulés ou assurés partiellement Intercités : trafic très ralenti, avec de nombreuses suppressions

: trafic très ralenti, avec de nombreuses suppressions Transiliens et TER : perturbations majeures sur toute la France

et : perturbations majeures sur toute la France Métros et tramways : situations variables selon les métropoles

Quelles conséquences sur le transport urbain ?

À Paris et dans plusieurs autres grandes villes, le trafic des métros et bus subit également de fortes répercussions. Certaines lignes devraient proposer une fréquence fortement réduite, tandis que d’autres resteront fermées pendant plusieurs heures. Les usagers sont donc invités à prévoir des alternatives ou à limiter leurs déplacements autant que possible ce jour-là.

En province, la situation varie selon les territoires. Dans quelques grandes agglomérations comme Lyon, Lille ou Marseille, des ajustements ou arrêts temporaires du service seront appliqués ligne par ligne, en fonction du taux de participation des salariés grévistes dans chaque société de transport local.

Les collectivités et les plans de mobilité alternative

Face au risque de paralysie, plusieurs collectivités anticipent un renforcement ponctuel des dispositifs de covoiturage et encouragent l’usage de solutions comme le vélo ou les plateformes de mise en relation entre automobilistes et passagers. Des informations spécifiques sont diffusées dès la veille sur les canaux officiels des municipalités et opérateurs.

Ces mesures visent à atténuer la gêne pour les travailleurs ne pouvant exercer leur activité à distance ou n’ayant pas accès à d’autres moyens de déplacement. Parallèlement, diverses entreprises adaptent exceptionnellement leurs horaires pour faciliter le quotidien de leurs collaborateurs lors de cette journée de grève.

Impact limité sur le secteur aérien et les autres modes de transport

Si l’on s’attend à une paralysie partielle voire totale du rail, le secteur aérien reste relativement épargné par la mobilisation du 18 septembre. Aucune annulation massive de vols n’est annoncée pour l’instant, même si certaines compagnies redoutent de possibles retards causés par des blocages logistiques en amont des aéroports.

Les petits déplacements locaux, tels que les cars scolaires ou les navettes périurbaines, pourraient de leur côté connaître des retards ou interruptions selon l’engagement du personnel dans la grève.

Type de transport Perturbations prévues Niveau d’impact SNCF / TER / Intercités Trafic très réduit, nombreux trains supprimés Fort Métros / Bus / Tramways Lignes modifiées, fréquences réduites, arrêts ponctuels Élevé à moyen Aérien Vols largement maintenus, retards possibles Faible Covoiturage / Mobilité douce Encouragés, initiatives locales renforcées Variable

Autres secteurs touchés et dynamique globale de la mobilisation

L’Éducation nationale figure également parmi les domaines fortement mobilisés. De nombreuses écoles annoncent déjà des fermetures partielles et des classes sans enseignant. Cela complique la prise en charge des enfants pour les familles concernées, certaines municipalités choisissant d’ajuster les accueils périscolaires afin de pallier au mieux ces absences.

Dans le secteur de la santé, des pharmacies pourraient baisser rideau temporairement, incitant les patients à anticiper leurs demandes de médicaments ou de renouvellements d’ordonnances. Les services hospitaliers, quant à eux, sont informés depuis plusieurs jours et adaptent leurs plannings selon le mouvement observé parmi le personnel soignant.

Les réactions face à l’appel à la grève

Alors que la mobilisation s’annonce conséquente, responsables politiques et employeurs alertent depuis plusieurs jours sur les inconvénients susceptibles d’impacter la vie quotidienne, notamment les déplacements domicile-travail et l’accès aux soins ou à la scolarité. Le débat porte principalement sur la légitimité des revendications syndicales et les réponses à apporter à cette expression sociale.

Quant aux organisations syndicales, elles insistent sur la nécessité d’envoyer un signal clair en faveur de la préservation des acquis sociaux. Elles confirment leur volonté de poursuivre les discussions au-delà du 18 septembre si leurs demandes restent sans réponse auprès des pouvoirs publics.

Sources