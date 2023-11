Établissement médico-social : quelles solutions de facturation aujourd’hui ?

S’il y a bien un sujet dont on n’aime pas parler avec ses résidents lorsqu’on gère un EHPAD ou une résidence pour seniors, c’est celui de l’argent. Pourtant, comme pour toute entreprise, si on n’est pas exigeant avec sa gestion administrative et ses facturations, on peut être sujet à des complications variées. Pour répondre à ces besoins, il existe heureusement aujourd’hui plusieurs solutions de facturation adaptées aux établissements médico-sociaux. Dans cet article, on vous en présente plusieurs types pour vous permettre d’y voir plus clair.

Les logiciels de facturation dédiés

Si vous ne souhaitez pas vous embêter, l’outil de facturation qui nous semble le plus simple à mettre en place est le logiciel dédié aux établissements médico-sociaux. Ceux-ci offrent en effet des fonctionnalités spécifiques pour gérer les différents types de financement (forfait global, prix de journée, dotation globale…). D’autre part, ils permettent également une gestion facile des conventions avec les financeurs (assurance maladie…) et on peut effectuer des factures individuelles ou collectives en fonction des besoins.

Bien sûr, la gestion des absences, la gestion des tutelles ou encore les prestations annexes sont également prises en compte !

Les plateformes de facturation en ligne

Aujourd’hui, en plus des logiciels qu’on installe directement sur une ou plusieurs machines physiques, il existe aussi des plateformes en ligne qui permettent de tout dématérialiser ou presque. Vous pouvez ainsi y accéder depuis votre smartphone, une tablette tactile ou encore un ordinateur, ce qui est très pratique au quotidien. Toutefois, bien que ces dernières soient très pratiques, elles nécessitent tout de même un accès stable à internet pour fonctionner de manière optimale.

D’autre part, elles sont plus vulnérables aux attaques informatiques. En effet, si un pirate parvient à subtiliser vos identifiants en profitant d’une baisse de vigilance d’un membre de votre personnel, il peut s’infiltrer à distance dans vos systèmes. Si on a bien évidemment fait quelques progrès en cybersécurité, il faut néanmoins être conscient qu’il y a un risque.

Les services externalisés de facturation

Enfin, si vous souhaitez confier entièrement ou partiellement votre facturation à des professionnels, vous pouvez aussi opter pour l’externalisation. Ces services permettent aux établissements de santé de se concentrer sur leur cœur de métier tout en bénéficiant d’une expertise et d’un accompagnement personnalisé, ce qui est appréciable. Vous pouvez par conséquent obtenir des conseils afin d’être sûr d’être dans la conformité.

Rappelons au passage qu’une enquête de la DGCCRF de 2021 avait relevé un taux de non-conformité de 47% et que les facturations seront de plus en plus encadrées à l’avenir !