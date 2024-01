5 conseils pour motiver ses équipes en 2024

Le pouvoir des conférences

Qu’elle dure quinze minutes ou une heure, qu’elle ait lieu à Paris, ailleurs en France ou à l’étranger, une conférence est une expérience inspirante et fédératrice pour vos équipes.

En effet, l’intervenant est un messager subtil du message de la hiérarchie qui peut apporter une réelle valeur ajoutée sur des sujets spécifiques.

Qu’ils soient formés, riches d’un parcours professionnel ou d’expériences de vie hors du commun, les intervenants peuvent élever vos employés ou collaborateurs sur des problématiques fondamentales du monde de l’entreprise telles que le leadership, la motivation, l’engagement…

Thèmes abordés lors des conférences en entreprise

Pour vous aider dans votre processus de réflexion, voici une sélection des principaux thèmes que nos intervenants peuvent aborder lors de vos événements corporate.

Gestion d’équipe : management d’équipe, gestion des risques, relation avec la hiérarchie, leadership, management agile et bienveillant…

Motivation : développement personnel, clés pour devenir acteur de sa performance, esprit conquérant…

Travail en équipe : travail en équipe, cohésion de groupe, solidarité, team building, confiance envers les autres…

Gestion des conflits : auto-réflexion, méthodes de prévention des conflits, méthodes pour désamorcer les conflits…

Confiance : confiance en soi, confiance en ses équipes, collègues, manager et/ou entreprise, défis liés à la confiance…

Leadership : rôle du leader au sein d’une équipe et meilleures pratiques pour mener les équipes vers le succès individuel et collectif…

Innovation : numérisation, performance axée sur les données, innovations écologiques, développement numérique et outils associés…

Gestion du stress : détection du stress chronique, contrôle du stress aigu, prise de décision sous pression…

Performance : performance collective et individuelle, organisation, performance à long terme, clés du succès individuel au profit du collectif…

Gestion du changement : adaptation, formation, résistance au changement, perturbations technologiques, soutien aux transformations…

Diversité et handicap : changer de perspective, place des femmes dans les entreprises ou la société, autonomisation des femmes, égalité, politiques sociales…

Qualité de vie au travail : confiance, bien-être au travail, prévention des troubles musculosquelettiques, alignement avec les valeurs, nutrition, sommeil…

Gestion de l’échec : auto-réflexion, rebondir après un échec, résilience, l’échec comme source de progrès…

Sécurité : prise de risque, analyse des risques, importance de la sécurité pour la performance, gestion de crise…

Communication : feedback, confiance, relations manager/employé au sein des entreprises, gestion des conflits, communication non-violente…

Si vous êtes à la recherche d’un intervenant pour aborder l’un des thèmes mentionnés ci-dessus ou tout autre sujet lors d’une conférence en entreprise, n’hésitez pas à contacter WeChamp, une agence spécialisée dans les intervenants pour événements d’entreprise. Ils sauront vous guider et vous offrir un éventail de possibilités pour que votre événement soit une véritable réussite.

Le rôle d’une agence spécialisée pour le succès de votre événement

Faire appel à une agence expérimentée dans ce domaine peut garantir le succès de votre événement en entreprise. En effet, une agence connaît chacun de ses intervenants et sait exactement sur quels thèmes ils ont le plus d’impact. De plus, une agence offre des services d’accompagnement et des conseils de qualité pour faciliter l’organisation de votre événement, qu’il ait lieu à Paris, ailleurs en France ou même à l’international.

En résumé, faire confiance à une agence vous permet de gagner du temps et de l’argent tout en bénéficiant d’un accompagnement professionnel tout au long du processus, véritable gage de réussite.