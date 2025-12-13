Le téléphérique urbain de Créteil, nouveau trait d’union du Val-de-Marne

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Créteil et Villeneuve-Saint-Georges viennent de franchir un cap inédit pour l’Île-de-France. Le tout premier téléphérique urbain régional débarque dans le paysage, bousculant la routine des déplacements quotidiens. Inauguré le 13 décembre, ce câble C1 agite déjà la curiosité, avec ses promesses de trajets plus courts, de confort aérien et de métamorphose urbaine.

Un projet de mobilité inédit pour l’Île-de-France

Suspendu à 4,5 kilomètres au-dessus des rues, le téléphérique urbain C1 n’a rien d’un simple accessoire touristique. Ce tracé aérien s’impose comme une avancée majeure pour Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. Résultat immédiat : temps de parcours divisé par deux entre les terminus, soit à peine 18 minutes là où il fallait auparavant composer avec bouchons, détours ou retards en bus.

Après dix ans de préparation, le C1 fait rimer simplicité et efficacité. Terminé les correspondances interminables et le stress de louper sa correspondance. Ici, le trajet devient direct, en hauteur, avec une vue imprenable sur la banlieue parisienne – sans neige ni tarifs hors de portée.

Longueur du tracé : 4,5 km

Nombre de villes desservies : 4

Temps de parcours total : 18 minutes

Capacité : plusieurs milliers de passagers par jour

Date d’inauguration : 13 décembre

Côté pratique fonctionnement et fréquence

Les cabines du téléphérique s’enchaînent à intervalles réguliers, prêtes à accueillir chaque détenteur d’un Pass Navigo. L’accès démarre dès la station Pointe du Lac (métro ligne 8). Les usagers filent vers la coulée verte de la Végétale ou rejoignent leur lieu de travail, font leurs courses ou rendent visite à des proches, le tout sans subir les traditionnels embouteillages.

Autre force du dispositif : une capacité d’accueil pensée pour absorber l’affluence, que ce soit aux heures de pointe ou en journée creuse. Rotations fréquentes, attente minimale, adieu les files interminables ou les véhicules bondés. Le C1 assure une expérience fluide et efficace, quels que soient les besoins.

Station de départ Liaison directe (en min) Correspondance transport Pointe du Lac (Métro ligne 8) 18 Métro, Bus Villeneuve-Saint-Georges 18 RER D, Bus

Une nouvelle ère pour l’aménagement urbain

Le lancement du téléphérique C1 ne se limite pas à une prouesse technique. Il contribue activement à réduire les fractures urbaines qui freinaient jusqu’ici la circulation entre quartiers isolés. En reliant massivement ces zones, le C1 facilite l’accès aux zones d’emploi, stimule l’économie locale et encourage les échanges sociaux au quotidien.

Depuis des années, les élus locaux cherchaient une solution concrète aux contraintes des transports terrestres dans le Val-de-Marne. Grâce à ce réseau de câbles aériens, la ville gagne franchement en fluidité et avance vers une mobilité moderne, rapide et accessible à tous.

Effets concrets dans la vie quotidienne

Pour les résidents, la transformation est réelle. Un habitant de Créteil rejoint Villeneuve-Saint-Georges bien plus vite qu’en voiture ou bus. Ce gain de temps profite autant aux actifs qu’aux étudiants, retraités ou simples promeneurs venus profiter des espaces verts désormais accessibles via cette nouvelle liaison.

Quand la météo complique la circulation classique, le C1 poursuit son trajet sans broncher, loin des ralentissements habituels. Les déplacements gagnent en régularité, en prévisibilité et offrent même parfois des panoramas surprenants sur les environs.

Réduction des nuisances et impact environnemental

Au-delà de la vitesse, l’arrivée du téléphérique urbain réduit notablement la pollution routière. Moins de voitures, c’est moins de CO₂, moins de bruit et plus d’air frais pour chacun. Les autorités saluent ainsi un système électrique, silencieux et propre, taillé pour répondre aux exigences d’une métropole contemporaine.

En favorisant l’intermodalité et en proposant une alternative crédible à la voiture individuelle, le C1 s’inscrit pleinement dans la dynamique de transition énergétique et d’amélioration du cadre de vie soutenue par les collectivités franciliennes.

Questions courantes autour du téléphérique C1

Quelles villes bénéficient du téléphérique reliant Créteil et Villeneuve-Saint-Georges ? C1 dessert quatre villes clés du Val-de-Marne : Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. Cette connexion assure une liaison rapide pour tous les habitants traversant ces secteurs, quelle que soit leur destination. Créteil

Limeil-Brévannes

Valenton

Villeneuve-Saint-Georges Ledessert quatre villes clés duet. Cette connexion assure unepour tous les habitants traversant ces secteurs, quelle que soit leur destination. Combien de temps met-on pour parcourir tout le trajet en téléphérique ? liaison complète se parcourt en environ 18 minutes entre les deux extrémités principales. Cela représente un gain appréciable face aux anciennes solutions de transport, souvent ralenties par le trafic dense ou les détours imposés par les lignes classiques. Type de transport Durée approximative Téléphérique C1 18 min Bus (horaire médian) 35‑40 min Voiture (hors embouteillages) 25 min Lase parcourt en environentre les deux extrémités principales. Cela représente un gain appréciable face aux anciennes solutions de transport, souvent ralenties par le trafic dense ou les détours imposés par les lignes classiques. L’accès au téléphérique est-il inclus dans le Pass Navigo classique ? C1 s’intègre pleinement à l’offre de mobilité francilienne. Tout titulaire d’un Pass Navigo accède au téléphérique comme à n’importe quel autre mode du réseau, sans coût additionnel. Lire : Tout ce qu’il faut savoir sur la taxe d'apprentissage 2023 Inclus dans les titres de transport habituels

Aucun supplément requis pour l’utilisation Oui, les’intègre pleinement à l’offre de. Tout titulaire d’unaccède au téléphérique comme à n’importe quel autre mode du réseau, sans coût additionnel. Le téléphérique fonctionne-t-il par mauvais temps ? Le C1 bénéficie d’une structure conçue pour résister à la majorité des intempéries rencontrées en Île-de-France. Seuls des épisodes météorologiques exceptionnels (tempête, vent violent) peuvent provoquer un arrêt temporaire, dans un souci de sécurité. Dans la grande majorité des cas, le service reste assuré sans interruption.

Sources