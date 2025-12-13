Le téléphérique urbain de Créteil, nouveau trait d’union du Val-de-Marne

Créteil et Villeneuve-Saint-Georges viennent de franchir un cap inédit pour l’Île-de-France. Le tout premier téléphérique urbain régional débarque dans le paysage, bousculant la routine des déplacements quotidiens. Inauguré le 13 décembre, ce câble C1 agite déjà la curiosité, avec ses promesses de trajets plus courts, de confort aérien et de métamorphose urbaine.
Sommaires
Un projet de mobilité inédit pour l’Île-de-France
Suspendu à 4,5 kilomètres au-dessus des rues, le téléphérique urbain C1 n’a rien d’un simple accessoire touristique. Ce tracé aérien s’impose comme une avancée majeure pour Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. Résultat immédiat : temps de parcours divisé par deux entre les terminus, soit à peine 18 minutes là où il fallait auparavant composer avec bouchons, détours ou retards en bus.
Après dix ans de préparation, le C1 fait rimer simplicité et efficacité. Terminé les correspondances interminables et le stress de louper sa correspondance. Ici, le trajet devient direct, en hauteur, avec une vue imprenable sur la banlieue parisienne – sans neige ni tarifs hors de portée.
- Longueur du tracé : 4,5 km
- Nombre de villes desservies : 4
- Temps de parcours total : 18 minutes
- Capacité : plusieurs milliers de passagers par jour
- Date d’inauguration : 13 décembre
Côté pratique fonctionnement et fréquence
Les cabines du téléphérique s’enchaînent à intervalles réguliers, prêtes à accueillir chaque détenteur d’un Pass Navigo. L’accès démarre dès la station Pointe du Lac (métro ligne 8). Les usagers filent vers la coulée verte de la Végétale ou rejoignent leur lieu de travail, font leurs courses ou rendent visite à des proches, le tout sans subir les traditionnels embouteillages.
Autre force du dispositif : une capacité d’accueil pensée pour absorber l’affluence, que ce soit aux heures de pointe ou en journée creuse. Rotations fréquentes, attente minimale, adieu les files interminables ou les véhicules bondés. Le C1 assure une expérience fluide et efficace, quels que soient les besoins.
|Station de départ
|Liaison directe (en min)
|Correspondance transport
|Pointe du Lac (Métro ligne 8)
|18
|Métro, Bus
|Villeneuve-Saint-Georges
|18
|RER D, Bus
Une nouvelle ère pour l’aménagement urbain
Le lancement du téléphérique C1 ne se limite pas à une prouesse technique. Il contribue activement à réduire les fractures urbaines qui freinaient jusqu’ici la circulation entre quartiers isolés. En reliant massivement ces zones, le C1 facilite l’accès aux zones d’emploi, stimule l’économie locale et encourage les échanges sociaux au quotidien.
Depuis des années, les élus locaux cherchaient une solution concrète aux contraintes des transports terrestres dans le Val-de-Marne. Grâce à ce réseau de câbles aériens, la ville gagne franchement en fluidité et avance vers une mobilité moderne, rapide et accessible à tous.
Effets concrets dans la vie quotidienne
Pour les résidents, la transformation est réelle. Un habitant de Créteil rejoint Villeneuve-Saint-Georges bien plus vite qu’en voiture ou bus. Ce gain de temps profite autant aux actifs qu’aux étudiants, retraités ou simples promeneurs venus profiter des espaces verts désormais accessibles via cette nouvelle liaison.
Quand la météo complique la circulation classique, le C1 poursuit son trajet sans broncher, loin des ralentissements habituels. Les déplacements gagnent en régularité, en prévisibilité et offrent même parfois des panoramas surprenants sur les environs.
Réduction des nuisances et impact environnemental
Au-delà de la vitesse, l’arrivée du téléphérique urbain réduit notablement la pollution routière. Moins de voitures, c’est moins de CO₂, moins de bruit et plus d’air frais pour chacun. Les autorités saluent ainsi un système électrique, silencieux et propre, taillé pour répondre aux exigences d’une métropole contemporaine.
En favorisant l’intermodalité et en proposant une alternative crédible à la voiture individuelle, le C1 s’inscrit pleinement dans la dynamique de transition énergétique et d’amélioration du cadre de vie soutenue par les collectivités franciliennes.
Questions courantes autour du téléphérique C1
Quelles villes bénéficient du téléphérique reliant Créteil et Villeneuve-Saint-Georges ?
- Créteil
- Limeil-Brévannes
- Valenton
- Villeneuve-Saint-Georges
Combien de temps met-on pour parcourir tout le trajet en téléphérique ?
|Type de transport
|Durée approximative
|Téléphérique C1
|18 min
|Bus (horaire médian)
|35‑40 min
|Voiture (hors embouteillages)
|25 min
L’accès au téléphérique est-il inclus dans le Pass Navigo classique ?
- Inclus dans les titres de transport habituels
- Aucun supplément requis pour l’utilisation
Le téléphérique fonctionne-t-il par mauvais temps ?
Sources
- https://rmc.bfmtv.com/actualites/societe/transports/18-minutes-pour-relier-creteil-et-villeneuve-saint-georges-le-premier-telepherique-d-ile-de-france-ravit-les-habitants_AV-202512130173.html
- https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/ouverture-c1-premier-telepherique-val-de-marne
- https://www.enlargeyourparis.fr/balades/et-hop-a-creteil-un-telepherique-pour-aller-randonner-en-ile-de-france-au-depart-de-la-ligne-8
- https://actu.orange.fr/videos/france/le-plus-grand-telepherique-d-europe-qui-relie-villeneuve-saint-georges-a-creteil-inaugure-ce-samedi-en-ile-de-france-CNT000002mauuo.html