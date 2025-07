Atos, OVHcloud et l’enjeu du cloud souverain en Europe

5/5 - (20 votes)

Le concept de cloud souverain occupe désormais une place centrale dans les débats sur la transformation numérique des entreprises européennes. Entre sécurité des données, indépendance technologique et conformité réglementaire, ces préoccupations deviennent incontournables. Alors que le recours au cloud s’intensifie tant pour les organisations publiques que privées, des acteurs français comme Atos et OVHcloud s’imposent sur cette scène stratégique en pleine évolution.

Qu’est-ce que le cloud souverain et pourquoi attire-t-il autant d’attention ?

Le cloud souverain désigne des infrastructures ou services conçus pour assurer un contrôle total, une sécurité renforcée et la localisation des données sur un territoire donné. Ce type de solution répond aux exigences de conformité réglementaire locale et protège les informations sensibles contre toute intervention étrangère indésirable.

L’essor du cloud souverain s’inscrit dans la dynamique européenne visant à renforcer la souveraineté numérique de l’Union et de ses États membres. Avec l’application stricte du RGPD et la montée des cybermenaces, héberger localement les informations stratégiques devient une priorité. L’un des objectifs majeurs est de réduire la dépendance vis-à-vis des géants américains qui dominent encore largement le secteur du cloud public.

Les défis de la souveraineté numérique face à la montée du cloud

La transition massive vers le cloud bouleverse la gestion des infrastructures informatiques mais soulève de nombreux questionnements autour de la maîtrise des données et de leur stockage sécurisé. Les enjeux se concentrent sur deux axes principaux : la sécurité et la souveraineté. Pour y répondre, il est indispensable que les fournisseurs européens proposent des alternatives solides capables de rivaliser avec les leaders internationaux.

Les contraintes imposées par l’Europe, notamment via la certification SecNumCloud, encadrent strictement l’accès aux données hébergées. Ce label, attribué par l’ANSSI, renforce la crédibilité des opérateurs souhaitant intervenir sur les projets sensibles du secteur public ou auprès de grandes entreprises soucieuses de la protection des données.

Pourquoi la migration vers le cloud suscite-t-elle de fortes attentes en matière de sécurité ?

Face aux risques croissants de cybercriminalité, entreprises et organismes publics recherchent des partenaires capables d’apporter des garanties élevées. La sécurisation complète des services cloud devient ainsi un critère décisif dans le choix d’une solution adaptée à leurs besoins.

De plus, la capacité à garantir la non-extraterritorialité des lois étrangères sur les données stockées est un impératif essentiel pour éviter tout risque de fuite ou d’exploitation non autorisée.

Comment les acteurs français se positionnent-ils ?

Dans ce contexte, des entreprises françaises comme Atos et OVHcloud misent sur l’innovation et leur ancrage européen. Leurs offres combinent exigences techniques et conformité réglementaire, répondant ainsi aux attentes des autorités, des clients publics et privés.

Cette stratégie encourage la création de partenariats stratégiques, véritables leviers pour renforcer la présence européenne sur le marché du cloud souverain.

Atos et OVHcloud : un partenariat structurant pour un cloud multi-européen

En janvier 2021, Atos et OVHcloud ont officialisé une alliance majeure pour développer une offre européenne multi-cloud conforme aux exigences modernes de souveraineté numérique. Leur ambition est claire : offrir aux utilisateurs une maîtrise totale de leurs données, aussi bien sur les plans technique que juridique.

Les deux groupes ciblent particulièrement les organisations plaçant la souveraineté au cœur de leurs critères de sélection de prestataires cloud. Grâce à la complémentarité de leurs expertises, ils développent des solutions alliant performance, conformité et intégration de technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle ou le calcul avancé.

Sécurité renforcée grâce à la conformité aux labels européens

grâce à la conformité aux labels européens Maîtrise complète de la localisation et des flux de données

et des flux de données Interopérabilité entre secteurs d’activités diversifiés

entre secteurs d’activités diversifiés Souplesse offerte par l’approche multi-cloud pour gérer des contextes complexes

OVHcloud : accélérer et affirmer sa stratégie de cloud souverain

De son côté, OVHcloud poursuit une stratégie ambitieuse, présentée lors de ses différents événements clés. L’entreprise vise explicitement le leadership du cloud souverain en Europe, articulant sa croissance autour de trois pôles essentiels : l’obtention régulière de certifications cybersécurité, l’intégration de solutions basées sur l’intelligence artificielle, et l’exploration de nouveaux domaines comme l’informatique quantique.

La labellisation SecNumCloud par l’ANSSI concrétise cette volonté d’offrir des services dont la qualité et l’intégrité sont reconnues. Cette distinction facilite également l’accès à des marchés exigeants sur la protection du stockage des données critiques.

Quels exemples concrets de diversification OVHcloud met-il en avant ?

Pour élargir son offre, OVHcloud mise aussi sur des alliances technologiques internationales. Dans le domaine du stockage en ligne, par exemple, la société collabore avec Atempo et IBM pour proposer une offre STaaS (“Storage as a Service”) destinée aux professionnels fortement exposés aux risques cyber.

Ces coopérations permettent d’apporter des réponses innovantes à la diversité des besoins exprimés par les DSI et responsables informatiques, renforçant ainsi la compétitivité d’OVHcloud au-delà du seul marché français.

Acteur Orientation stratégique Certifications clés Offres phares Atos Cloud hybride, intelligence artificielle, missions critiques SecNumCloud, normes ISO Solutions infonuagiques pour administrations, industries et santé OVHcloud Cloud public, private cloud, cloud souverain européen SecNumCloud, HDS, ISO 27001 STaaS, offres IaaS & PaaS, partenariats technologiques variés

Vers une consolidation européenne autour d’un écosystème du cloud souverain ?

Les synergies entre entreprises majeures illustrent un mouvement global de consolidation européenne dans le secteur du cloud souverain. L’objectif : fournir une alternative commune face à la domination nord-américaine, avec des plateformes cloud compétitives, sûres, interopérables et adaptées aux spécificités du marché européen.

Au-delà de l’aspect technique, ces initiatives participent à la structuration d’un véritable écosystème fondé sur l’autonomie numérique. Elles placent la France et ses entreprises pionnières à l’avant-garde de la digitalisation responsable. Les prochaines années seront déterminantes pour évaluer la solidité de ce nouveau cadre concurrentiel et la capacité des offres souveraines à convaincre un nombre croissant d’utilisateurs institutionnels et industriels.

Sources