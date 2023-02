3 choses à savoir sur le logiciel suivi de chantier d’IXBAT

Il s’agit d’un programme informatique de gestion que plusieurs professionnels utilisent et qui présente de nombreux avantages.

C’est une solution tout-en-un, axée sur l’innovation ainsi que la valorisation des énergies de vos chantiers. Le logiciel suivi de chantier est utilisé durant l’organisation, la planification et le suivi des projets de construction BTP.

Afin que vous puissiez comprendre celui d’IXBAT, nous vous proposons de découvrir quelques informations essentielles sur ce logiciel suivi de chantier.

Contenu





La solution efficace pour le suivi des chantiers : les avantages

En tant qu’entreprise spécialisée dans le BTP (Bâtiment Travaux Publics), vous avez souvent à charge des projets de construction qui doivent être menés rigoureusement et minutieusement. Afin de gérer ces projets au mieux, il faudra poser des bases.

C’est là qu’intervient le logiciel suivi chantier d’IXBAT. Il s’agit d’un programme informatique, collaboratif qui vous permet de suivre tous les détails relatifs à la gestion du chantier dans sa généralité. Il prend en compte plusieurs volets et présente de nombreux avantages.

Faire gagner du temps aux équipes et mieux s’organiser

La réalisation d’un projet de construction implique l’intervention de plusieurs personnes tant au niveau des démarches que pour le côté opérationnel. Le logiciel suivi de chantier d’IXBAT offre un suivi global et permet de disposer de plusieurs outils d’aide à la décision.

Vous pourrez ainsi analyser plus rapidement les informations ainsi que les données et procéder à la planification. Afin que le projet puisse être réalisé dans les meilleurs délais, une partie du logiciel est destinée à la gestion des tâches.

Chacune de vos équipes saura donc quoi faire, quand le faire et comment le faire. La meilleure organisation du projet participera sans doute au gain considérable de temps. D’autre part, cela vous permettra de tenir une bonne image auprès de votre clientèle.

Réduire le stress et améliorer la productivité

En général, les chefs de chantier subissent énormément de pression. Ils peuvent aussi rencontrer certaines difficultés dans l’exécution du projet. Grâce à l’organisation des travaux via le logiciel suivi de chantier, ils pourront valider chacune des étapes avec plus de sérénité.

Des équipes bien organisées et plus sereines sont naturellement plus productives. Celles-ci visualisent mieux les priorités et peuvent même anticiper sur les prochaines tâches. On assiste donc à une nette amélioration de la productivité.

Faciliter la communication et pouvoir mesurer le retour sur investissement

Avoir un aperçu global sur les différentes étapes du projet rend la communication entre les équipes plus fluides. Non seulement l’accès à l’information est assuré pour toutes les parties prenantes, mais surtout elles sont au même niveau. De même, les chefs d’équipe peuvent être informés en temps réel du déroulement et des avancées sur le/les chantier(s).

On peut donc retenir que l’accessibilité aux informations grâce au logiciel rend la communication plus fluide. Le logiciel vous aide aussi à mesurer et déduire le retour sur investissement ainsi que le taux de production de votre entreprise.

Les fonctionnalités du logiciel suivi de chantier d’IXBAT

Ce programme informatique est disponible en plusieurs versions. La première version correspond à l’usage par les intervenants. À ce niveau, il offre la possibilité aux collaborateurs opérationnels d’avoir un aperçu des différents chantiers sur lesquels ils interviennent.

Ils ont facilement accès à un certain nombre d’informations importantes et peuvent apporter un avis et des commentaires via une application. La seconde version est celle du manager. Il l’aide à mener au mieux le travail sur les chantiers.

Ensuite, nous avons deux moteurs à savoir : le moteur d’automatisation des tâches et le moteur de planification. À cela s’ajoutent six modes de représentations. Le logiciel vous permet de profiter d’autres fonctionnalités intéressantes. Il s’agit de :

La signature sur chantier : cette fonctionnalité permet de signer les documents électroniques en lien avec les chantiers au service comptabilité, aux clients, aux fournisseurs sans avoir à se déplacer ;

sur chantier : cette fonctionnalité permet de signer les documents électroniques en lien avec les chantiers au service comptabilité, aux clients, aux fournisseurs sans avoir à se déplacer ; La géolocalisation et l’ horodatage : c’est une option fiable pour suivre les différentes actions sur le chantier ;

et l’ : c’est une option fiable pour suivre les différentes actions sur le chantier ; L’intégration aux logiciels internes : c’est grâce à cette fonctionnalité que certaines fonctions du PGI (Progiciel de Gestion Intégrée) peuvent être utilisées et associées ;

Le planning : la planification d’ensemble permet ici une meilleure visualisation ; etc.

Le logiciel suivi de chantier IXBAT vous offre de nombreuses possibilités. Toutes ses fonctionnalités vous permettent de vivre la meilleure expérience qui soit. Vous avez même la possibilité d’adapter certaines fonctionnalités à vos besoins.

Le logiciel suivi de chantier innovant et adapté au travail en mobilité

Le secteur du BTP nécessite une grande mobilité. Aussi bien les intervenants que les chefs d’équipe sont souvent appelés à être en déplacement. De ce fait, une solution cloud est prévue pour faciliter l’adaptation, quel que soit le mode de travail.