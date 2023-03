Termes Forex essentiels que tout trader devrait connaître

Le trading sur le marché du Forex est très attractif. Si vous considérez également la somme d’argent échangée chaque jour, qui s’élève à des milliards d’euros, nous ne pouvons pas vous reprocher d’appeler ce marché autre chose qu’un miracle.

Néanmoins, le marché Forex est une entreprise très complexe. Les personnes qui n’ont travaillé dans aucune activité financière sont naturellement intimidées par la terminologie confuse inhérente à cette forme de trading.

Il y a juste beaucoup de termes techniques mélangés à des initiales bizarres, comme celles qui parlent d’investir le CAC 40, qui peuvent effrayer les débutants les plus déterminés.

Ne désespérez pas, cependant. Nous avons compilé une liste des termes essentiels que tout trader Forex doit connaître pour réaliser ses ambitions commerciales.

Paire de devises

Une paire de devises est essentiellement le cœur du trading Forex, c’est ce que vous ferez chaque jour, et c’est un terme qui comprend l’estimation de deux devises différentes, la valeur d’une devise étant cotée par rapport à l’autre.

Une paire de devises est essentiellement une comparaison de la valeur d’une devise à une autre. En d’autres termes, il établit la quantité d’une devise nécessaire pour acheter une unité de l’autre. L’exemple des cryptocurrencies est un très bon exemple pour illustrer ce point-ci.

Sur le marché du Forex, environ 200 devises reconnues circulent dans presque le même nombre de pays. En tant que trader, votre travail consiste à spéculer sur les performances d’une certaine devise en effectuant des recherches approfondies et en effectuant une analyse approfondie du marché pour déterminer quelle paire de devises réalisera potentiellement le plus gros profit.

Leverage

L’analogie la plus efficace pour décrire ce qu’est “le leverage” ou effet de levier est celle d’un prêt, car le courtier emprunte essentiellement son argent au trader afin qu’il puisse disposer d’un capital plus important que celui dont il dispose réellement. L’un des avantages du trading avec effet de levier est la possibilité d’ouvrir une position avec une taille de contrat élevée avec moins de dépenses.

Les débutants ont tendance à trop compter sur ce type de trading, surtout s’ils en tirent profit. Gardez à l’esprit qu’en fin de compte, vous n’échangez pas avec votre propre argent, donc si vous négociez une paire de devises particulière et que cela échoue, vous devez toujours trouver un moyen de rembourser ce prêt.

Bid, Ask et Spread

Il est simplement obligatoire qu’en tant que commerçant, vous maîtriserez cette triade de termes, puisque vous les traiterez au quotidien. Cependant, vous ne devriez pas trop vous inquiéter car ils sont très faciles à comprendre.

Le “bid” est le prix auquel un trader est prêt à vendre une paire de devises particulière. Le “ask” est le prix auquel un trader achète une paire de devises. Le “spread” est la différence entre le prix qu’un courtier achètera et vendra une devise.

Ne vous laissez pas tromper par la simplicité de ces concepts. Chacune de ces valeurs est le résultat de complexités complexes au sein du marché, alors assurez-vous de bien l’étudier afin de bien les comprendre.

Margin

Pour ouvrir une position, vous devez investir un minimum d’argent. Ce capital initial est connu sous le nom de “margin” ou marge et il permet au trader d’ouvrir une position plus importante afin de minimiser le risque et d’optimiser les chances de réaliser un profit.

L’avantage du trading avec marge est que le trader n’a qu’à proposer un pourcentage de la valeur totale d’une position pour ouvrir le trade. Si vous décidez de suivre cette voie, vous devez être prudent, car la marge est techniquement un catalyseur pour les revenus et les pertes.