France Travail piraté : 340 000 identités de demandeurs d’emploi aspirées via Kairos, failles non corrigées, intrusion massive par injection SQL et exfiltration via API

C’est un nouveau coup dur pour la cybersécurité en France. L’organisme public France Travail, anciennement Pôle emploi, a confirmé en septembre 2025 une rupture majeure de la sécurité informatique. Pas moins de 340 000 demandeurs d’emploi ont vu leurs données personnelles compromises à la suite d’un piratage ciblé

340 000 comptes France Travail piratés : fuite massive via Kairos, données en vente sur le dark web après exploitation d’une faille zero-day

. Cette attaque, mettant en cause l’application Kairos, s’inscrit dans une série noire de failles informatiques affectant la structure ces derniers mois, alimentant inquiétudes et polémiques à plusieurs niveaux.

Chronologie de la cyberattaque : que s’est-il passé ?

L’incident s’est produit lors d’une intrusion sur l’outil Kairos utilisé au sein de France Travail, plateforme essentielle qui assure le lien entre conseillers et bénéficiaires du service public de l’emploi. La brèche détectée début septembre aurait permis à des acteurs malveillants d’accéder aux comptes associés à cet outil et d’exploiter illégalement certaines informations sensibles.

Ce n’est pas la première fois que France Travail fait face à une telle menace. Sur l’année 2025, il s’agit déjà de la troisième fuite de données signalée par l’organisme. Ces failles récidivantes ont contribué à alerter les agences gouvernementales, tout en accentuant l’inquiétude chez les usagers et professionnels du secteur.

Les chiffres clés de la fuite de données

Rapidement, les équipes informatiques ont évalué l’ampleur des dégâts. Selon les informations communiquées, environ 340 000 comptes inscrits sur la plateforme auraient été exposés. Ces utilisateurs représentent une part considérable de la population active suivie par l’établissement, ce qui rend la situation particulièrement préoccupante.

Le détail des données impliquées inclut les noms, prénoms, adresses e-mail, numéros d’identifiant personnel et d’autres éléments propres à la gestion du dossier individuel de chaque demandeur d’emploi. Certaines informations professionnelles ou administratives auraient également circulé entre les mains des pirates, augmentant le niveau d’alerte autour de cette divulgation d’informations sensibles.

Éléments compromis Description Noms et prénoms Données nominatives des demandeurs d’emploi liés à Kairos Adresses e-mail Coordonnées électroniques associées aux comptes personnels Identifiants de connexion Numéro de compte et autres identifiants spécifiques à France Travail Informations administratives Données relatives au statut professionnel et à l’accompagnement

Origines de la faille : le rôle controversé de Kairos

Kairos, application centrale dans la stratégie numérique de France Travail, joue un rôle clé dans la transmission d’informations entre agents et demandeurs d’emploi. Ce volet numérique, censé fluidifier parcours et démarches, a pourtant révélé une faiblesse immédiate dès son intégration généralisée, fragilisant l’ensemble du dispositif.

D’après les premiers éléments issus de l’enquête interne, la vulnérabilité proviendrait d’un défaut de sécurité non corrigé dans l’architecture technique de ce logiciel. Des experts en cybersécurité évoquent une possible exploitation de mots de passe insuffisamment protégés ou d’un accès non autorisé à certaines bases de données sensibles.

Conséquences concrètes pour les personnes affectées

L’exposition de telles données personnelles ouvre la porte à plusieurs formes de menaces. Très fréquentes après ce type d’incidents, l’usurpation d’identité et la tentative de phishing figurent en tête des risques recensés. Les victimes pourraient recevoir des communications frauduleuses imitant les messages officiels de France Travail, visant à leur soutirer d’autres informations critiques.

Outre ces pièges numériques, certains spécialistes redoutent des utilisations détournées à des fins commerciales ou frauduleuses, comme l’ouverture de lignes de crédit en nom propre ou l’exploitation de coordonnées bancaires si elles étaient reliées aux comptes concernés. Cette situation accroît la crainte d’une exploitation illégale des données divulguées.

Alertée par l’incident, France Travail a rapidement diffusé une notification auprès des usagers, mettant en garde contre toute sollicitation inhabituelle par mail ou téléphone. Les autorités compétentes recommandent désormais de :

Changer immédiatement tous les mots de passe liés à leur espace personnel

liés à leur espace personnel Vérifier régulièrement les activités suspectes liées à leurs comptes en ligne

liées à leurs comptes en ligne S’abstenir de communiquer la moindre information personnelle par email sans vérification préalable de l’émetteur

Parallèlement, un accompagnement personnalisé est proposé aux personnes estimant subir un préjudice direct à la suite de cette compromission. Une assistance juridique reste disponible afin de répondre aux interrogations concernant la protection de leurs droits face à cette fuite de données.

Série d’alertes : une vulnérabilité installée dans la durée ?

Entre 2024 et 2025, France Travail a dû gérer plusieurs incidents majeurs touchant ses infrastructures numériques. Cette multiplication d’alertes fragilise encore davantage la confiance accordée par ses usagers, et soumet l’établissement à une pression croissante de la part des pouvoirs publics ainsi que des partenaires sociaux.

L’enchaînement de fuites de données met en lumière une difficulté persistante à anticiper mais aussi à corriger les défauts structurels présents au sein du système d’information interne. Malgré les investissements réalisés ces dernières années, la résilience globale attendue des organismes stratégiques tarde à se mettre pleinement en place.

Perspectives et réactions institutionnelles

Les autorités nationales responsables de la sécurité des systèmes d’information, ainsi que la CNIL, surveillent de près l’évolution de la situation. Des enquêtes administratives supplémentaires devraient permettre de comprendre plus précisément l’origine des failles et de déterminer la responsabilité de chaque acteur impliqué dans cette affaire.

Dans ce contexte, la priorité affichée reste la restauration de la confiance, tant auprès des demandeurs d’emploi qu’auprès de l’opinion publique, autour de l’intégrité des services d’accompagnement numérique français.