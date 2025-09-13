Recherche

Actualités Entreprises et Marketing en France

Carnet de BordCybersécuritéFrance Travail piraté : 340 000 identités de demandeurs d’emploi aspirées via...

France Travail piraté : 340 000 identités de demandeurs d’emploi aspirées via Kairos, failles non corrigées, intrusion massive par injection SQL et exfiltration via API

Fuite de données France Travail
France Travail piraté : 340 000 identités aspirées via Kairos

France Travail sous cyberattaque : les données de 340 000 chômeurs siphonnées via Kairos, vulnérabilité critique exploitée en 2025

Par: Christophe Durand

le:

Suivez nous sur Google News
5/5 - (50 votes)

C’est un nouveau coup dur pour la cybersécurité en France. L’organisme public France Travail, anciennement Pôle emploi, a confirmé en septembre 2025 une rupture majeure de la sécurité informatique. Pas moins de 340 000 demandeurs d’emploi ont vu leurs données personnelles compromises à la suite d’un piratage ciblé

340 000 comptes France Travail piratés : fuite massive via Kairos, données en vente sur le dark web après exploitation d’une faille zero-day

. Cette attaque, mettant en cause l’application Kairos, s’inscrit dans une série noire de failles informatiques affectant la structure ces derniers mois, alimentant inquiétudes et polémiques à plusieurs niveaux.

🛑 Fuite de données chez France Travail : 340 000 demandeurs d’emploi touchés par une cyberattaque en 2025

🔓 Nouvelle brèche chez France Travail : une cyberattaque ciblant l’application Kairos a compromis les données personnelles de 340 000 usagers du service public de l’emploi.
🗂️ Données sensibles exposées : noms, e-mails, identifiants et informations administratives ont été exfiltrés par des pirates informatiques exploitant une faille dans le système Kairos.
⚠️ Risque d’usurpation et de phishing accru : les victimes doivent changer leurs mots de passe et rester vigilantes face à toute sollicitation frauduleuse par email ou téléphone.
🛠️ Défaillance structurelle du système d’information : cette troisième fuite de données en moins d’un an soulève des doutes sur la cybersécurité des plateformes publiques françaises.
🏛️ Réaction des institutions et enquête en cours : la CNIL et l’ANSSI suivent de près l’affaire, appelant à des réformes urgentes en matière de sécurité numérique dans le secteur public.

Chronologie de la cyberattaque : que s’est-il passé ?

L’incident s’est produit lors d’une intrusion sur l’outil Kairos utilisé au sein de France Travail, plateforme essentielle qui assure le lien entre conseillers et bénéficiaires du service public de l’emploi. La brèche détectée début septembre aurait permis à des acteurs malveillants d’accéder aux comptes associés à cet outil et d’exploiter illégalement certaines informations sensibles.

Lire :  Cybersécurité, en 2022, toujours reléguée au second plan par les dirigeants d'entreprise.

Ce n’est pas la première fois que France Travail fait face à une telle menace. Sur l’année 2025, il s’agit déjà de la troisième fuite de données signalée par l’organisme. Ces failles récidivantes ont contribué à alerter les agences gouvernementales, tout en accentuant l’inquiétude chez les usagers et professionnels du secteur.

Les chiffres clés de la fuite de données

Rapidement, les équipes informatiques ont évalué l’ampleur des dégâts. Selon les informations communiquées, environ 340 000 comptes inscrits sur la plateforme auraient été exposés. Ces utilisateurs représentent une part considérable de la population active suivie par l’établissement, ce qui rend la situation particulièrement préoccupante.

Le détail des données impliquées inclut les noms, prénoms, adresses e-mail, numéros d’identifiant personnel et d’autres éléments propres à la gestion du dossier individuel de chaque demandeur d’emploi. Certaines informations professionnelles ou administratives auraient également circulé entre les mains des pirates, augmentant le niveau d’alerte autour de cette divulgation d’informations sensibles.

Éléments compromis Description
Noms et prénoms Données nominatives des demandeurs d’emploi liés à Kairos
Adresses e-mail Coordonnées électroniques associées aux comptes personnels
Identifiants de connexion Numéro de compte et autres identifiants spécifiques à France Travail
Informations administratives Données relatives au statut professionnel et à l’accompagnement

Origines de la faille : le rôle controversé de Kairos

Kairos, application centrale dans la stratégie numérique de France Travail, joue un rôle clé dans la transmission d’informations entre agents et demandeurs d’emploi. Ce volet numérique, censé fluidifier parcours et démarches, a pourtant révélé une faiblesse immédiate dès son intégration généralisée, fragilisant l’ensemble du dispositif.

Lire :  Guide Cyberattaque : Savoir comment procéder, étapes à suivre

D’après les premiers éléments issus de l’enquête interne, la vulnérabilité proviendrait d’un défaut de sécurité non corrigé dans l’architecture technique de ce logiciel. Des experts en cybersécurité évoquent une possible exploitation de mots de passe insuffisamment protégés ou d’un accès non autorisé à certaines bases de données sensibles.

Conséquences concrètes pour les personnes affectées

L’exposition de telles données personnelles ouvre la porte à plusieurs formes de menaces. Très fréquentes après ce type d’incidents, l’usurpation d’identité et la tentative de phishing figurent en tête des risques recensés. Les victimes pourraient recevoir des communications frauduleuses imitant les messages officiels de France Travail, visant à leur soutirer d’autres informations critiques.

Outre ces pièges numériques, certains spécialistes redoutent des utilisations détournées à des fins commerciales ou frauduleuses, comme l’ouverture de lignes de crédit en nom propre ou l’exploitation de coordonnées bancaires si elles étaient reliées aux comptes concernés. Cette situation accroît la crainte d’une exploitation illégale des données divulguées.

Alertée par l’incident, France Travail a rapidement diffusé une notification auprès des usagers, mettant en garde contre toute sollicitation inhabituelle par mail ou téléphone. Les autorités compétentes recommandent désormais de :

  • Changer immédiatement tous les mots de passe liés à leur espace personnel
  • Vérifier régulièrement les activités suspectes liées à leurs comptes en ligne
  • S’abstenir de communiquer la moindre information personnelle par email sans vérification préalable de l’émetteur

Parallèlement, un accompagnement personnalisé est proposé aux personnes estimant subir un préjudice direct à la suite de cette compromission. Une assistance juridique reste disponible afin de répondre aux interrogations concernant la protection de leurs droits face à cette fuite de données.

Lire :  Conseils de l’assurance maladie et les cyberattaques : Jeux Olympiques 2024 sous assaut numérique :avec des attaques dévastatrices !

Série d’alertes : une vulnérabilité installée dans la durée ?

Entre 2024 et 2025, France Travail a dû gérer plusieurs incidents majeurs touchant ses infrastructures numériques. Cette multiplication d’alertes fragilise encore davantage la confiance accordée par ses usagers, et soumet l’établissement à une pression croissante de la part des pouvoirs publics ainsi que des partenaires sociaux.

L’enchaînement de fuites de données met en lumière une difficulté persistante à anticiper mais aussi à corriger les défauts structurels présents au sein du système d’information interne. Malgré les investissements réalisés ces dernières années, la résilience globale attendue des organismes stratégiques tarde à se mettre pleinement en place.

Perspectives et réactions institutionnelles

Les autorités nationales responsables de la sécurité des systèmes d’information, ainsi que la CNIL, surveillent de près l’évolution de la situation. Des enquêtes administratives supplémentaires devraient permettre de comprendre plus précisément l’origine des failles et de déterminer la responsabilité de chaque acteur impliqué dans cette affaire.

Dans ce contexte, la priorité affichée reste la restauration de la confiance, tant auprès des demandeurs d’emploi qu’auprès de l’opinion publique, autour de l’intégrité des services d’accompagnement numérique français.

Publications similaires :

  1. Cyberattaque à Poitiers : Retour Sur Une Offensive Numérique Inédite Visant La Mairie Et Grand Poitiers
  2. Mariés ou pacsés : la réforme fiscale 2025 impose le taux individualisé dès septembre et bouleverse l’impôt des couples
  3. Liquidation de l’abattoir AIM en Ille-et-Vilaine : Abattoir AIM ferme ses portes : Quels impacts pour l’économie locale d’Antrain ?
  4. Quel est l’impact de l’impression numérique sur le marketing ?
Christophe Durand
Christophe Durand
J'adore partager des news sur les Nouvelles technologies, les innovations. Vous trouverez plusieurs catégories que nous vous invitons à découvrir, vous trouverez des articles sur de multiples sujets
Article précédent
Cyberattaque mondiale : Jaguar Land Rover paralysé, données volées et usines à l’arrêt en Europe et en Asie

Trouver des backlinks puissants

Trouver des backlink

Top Articles

E reputation EntrepriseE reputation Entreprise

Articles connexes

Cybersécurité

Cybersécurité, Hydra, le plus grand marché illégal du Darknet démantelé

Hydra, le plus grand marché illégal du Darknet Russophone démantelé et 25 millions de dollars en bitcoins saisis....
Cybersécurité

Cyberattaque Salt Typhoon : l’opération de cyberespionnage qui secoue le monde

La découverte du groupe Salt Typhoon a plongé la planète numérique dans la stupeur. Cette vaste opération, orchestrée...
Cybersécurité

Cybersécurité, l’importance d’une approche holistique.

Quelle est l’importance d’une approche holistique de la cybersécurité ? Trop souvent, les entreprises choisissent de croire qu’elles...
Cybersécurité

Cyberattaque à Poitiers : Retour Sur Une Offensive Numérique Inédite Visant La Mairie Et Grand Poitiers

La récente cyberattaque ayant frappé la mairie de Poitiers et la communauté urbaine de Grand Poitiers a mis...

© 2023 Tous droits réservés, Le carnet de Bord des entreprises françaises